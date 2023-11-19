За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1190 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 318570 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 18 ноября: 1190 российских оккупантов, 13 танков и 29 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 318570 (+1190) человек,
- танков — 5435 (+13) ед,
- боевых бронированных машин — 10166 (+25) ед,
- артиллерийских систем — 7744 (+18) ед,
- РСЗО — 898 (+2) ед,
- средства ПВО — 588 (+2) ед,
- самолетов — 323 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5755 (+29),
- крылатые ракеты — 1563 (+0),
- корабли /катера — 22 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 10120 (+29) ед,
- специальная техника — 1096 (+6)
Источник: Минфин
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