Укрэнерго восстановило функциональность высоковольтных подстанций на 95%

В ходе ремонтной кампании НЭК «Укрэнерго» на 95% восстановила функционал своих подстанций и отремонтировала 5 тыс. км линий электропередачи, из них 1 тыс. км линий были отстроены с нуля. Об этом заявил глава правления компании Владимир Кудрицкий на брифинге, сообщает Укринформ.

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«Мы на 95% восстановили функциональность всех наших подстанций. Мы также отремонтировали или восстановили с нуля около 5 тыс. км магистральных воздушных линий», — сказал Кудрицкий.

В частности, 1 тыс. км воздушных линий компании пришлось отстраивать с нуля. Речь идет об объектах на прифронтовых территориях, в том числе деоккупированных, плотно заминированных.

Аварийный запас оборудования и материалов Укрэнерго вырос в 3,5 раза по сравнению с 2022 годом, что позволит компании быстро реагировать на чрезвычайные ситуации.

Привлечение грантов

В общей сложности Укрэнерго привлекло около $1 млрд грантов и кредитов на восстановление энергосистемы, строительство защиты подстанций, а также на погашение долгов перед участниками рынка и поддержку ликвидности компании.

Трехуровневая защита

По словам Кудрицкого, на объектах Укрэнерго обустроена трехуровневая защита на случай повторных российских атак:

первый уровень — защита от обломков ракет и дронов;

второй — защита от дронов-камикадзе;

третий — защита от ракет.

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Глава Укрэнерго также подчеркнул, что магистральные электросети сейчас не имеют «узких мест» и готовы доставлять необходимые объемы электроэнергии по регионам. В настоящее время производимой электроэнергии хватает для покрытия потребностей потребителей.

В то же время, по расчетам Укрэнерго, при прохождении зимнего максимума энергосистеме понадобится импортированная электроэнергия для поддержания баланса.