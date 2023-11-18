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18 ноября 2023, 14:11 Читати українською

Через неделю автогаз подорожал на 2 гривны

За неделю с 10 по 17 ноября средняя розничная цена на автогаз увеличилась на 2,15 грн, до 34,82 грн/л. Об этом свидетельствует мониторинг Консалтинговой группы А-95, сообщает отраслевое издание enkorr.

За неделю с 10 по 17 ноября средняя розничная цена на автогаз увеличилась на 2,15 грн, до 34,82 грн/л.
Фото: enkorr.ua

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Наибольший прирост стоимости продукта зафиксирован в сети «Авиас» — 3,05 грн, до 35,69 грн/л, наименьший — в сетях «Авторанс» и «Рур групп» — 0,50 грн (31,98 грн/л и 35 грн/л соответственно).

У мейджоров газового рынка средняя стоимость газа выросла на 2,3 грн, до 35,2 грн/л. Ресурс на АЗК ОККО и WOG подорожал за неделю в среднем на 2,15 грн/л и 2,3 грн/л соответственно до 34,99−35,49 грн/л и 35,48−36,48 грн/л. В государственной сети «Укрнафта» газ прибавил в цене 2 грн/л, до 33,9 грн/л.

В сетях нижнего ценового диапазона средняя стоимость LPG увеличилась на 1,77 грн, до 34,12 грн/л.

На 17 ноября самую низкую цену на автогаз выставил «Автотранс» (31,98 грн/л), самую высокую — 36,49 грн/л — днепровский Neftek.

Изменение розничных цен на газ на АЗК с 10 по 17 ноября 2023 г., грн/л:

Читайте также: Депутаты хотят повысить акциз на автогаз в 3 раза: какие цены увидим на АЗС

Причины удорожания

Удорожание газа на АЗК связано с ростом цены на ресурс на аукционе Украинской энергетической биржи, где 15 ноября стоимость LPG составила 62 500 грн/т, или 33,75 грн/л.

По состоянию на 17 ноября соотношение средних цен на автогаз и бензин А-95 составило 63%, тогда как в октябре этот показатель равнялся 47%.

Сети по-разному испытывают сложности с доставкой импортного газа автомобильным транспортом и, как следствие, разным образом изменяют цены.

Источник: Минфин
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