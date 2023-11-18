ОБСЕ научила украинских правоохранителей отслеживать преступные криптотранзакции: что нового на рынке

Отслеживание преступных криптотранзакций: украинские правоохранители прошли тренинг ОБСЕ

Представители правоохранительных и надзорных органов Украины прошли специальный курс по расследованию финансовых преступлений с использованием криптоактивов. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Тренинг организован под эгидой Офиса координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ и Управления ООН по наркотикам и преступности.

Учеба проходила в период с 14 по 17 ноября 2023 года в столице Австрии. Группа из 14 украинских экспертов изучала передовые методы борьбы с незаконной деятельностью в криптосфере.

Курс затрагивал теоретические аспекты и практическое применение инновационных инструментов по расследованию финансовых преступлений. Среди прочего украинских представителей ознакомили с отслеживанием преступных транзакций в разных блокчейнах.

Группа также изучила аналитическое программное обеспечение, используемое специалистами других стран.

«С ростом использования виртуальных активов и криптовалют в Украине существует острая необходимость укрепления потенциала правоохранительных и надзорных органов. Это важно для эффективности расследований, повышения устойчивости Украины к отмыванию денег и других финансовых преступлений», — заявил исполняющий обязанности координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ Ральф Эрнст.

Это второй тренинг, связанный с отслеживанием криптоактивов. ОБСЕ продолжит поддержку Украины в сфере борьбы с отмыванием денег и незаконными операциями в криптотрасли.

В сентябре 2023 года стало известно, что налоговые США и Великобритании научили украинских правоохранителей отслеживать цифровые активы. В международном тренинге приняло участие 40 сотрудников силовых структур.

ФБР арестовало подозреваемых в мошенничестве на $10 миллионов и отмывании средств из-за криптовалюты

ФБР арестовало трех человек, обвиняемых в мошенничестве с банками на сумму $10 млн.

По данным правоохранительных органов, Чжун Ши Гао, Найфэн Сюй и Фэй Цзян в период с 2018 по 2022 год похитили миллионы долларов почти у десятка финансовых учреждений в регионе Нью-Йорка.

«Мужчины выманивали деньги у банков, представляясь жертвами мошенников. Они представляли в банки поддельные отчеты о том, что электронные переводы были несанкционированными. Это побудило учреждения временно кредитовать счета на сумму перечисленных средств, фактически удваивая изначально зачисленную сумму денег», — говорится в сообщении.

Кроме того, в заявлении говорится, что мужчины, вероятно, использовали криптовалютные биржи для отмывания доходов, полученных в результате схемы.

Судья добавил, что эти обвинения должны послужить предупреждением для преступников, которые думают, что могут использовать криптовалюту для сокрытия своей личности.

ФБР выдвинуло четыре обвинения каждому мужчине. Максимальный срок наказания может составлять более 80 лет.

SEC отложила решение по заявке Hashdex на спотовый Ethereum-ETF

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) перенесла на 1 января 2024 года решение по заявке Hashdex на запуск спотового ETF на базе Ethereum и фьючерсов, торгующихся на CME, на основе второй по капитализации криптовалюты.

Регулятор счел «целесообразным» отложить рассмотрение документов, чтобы у него было достаточно времени на изучение вопроса.

Управляющая цифровыми активами Hashdex направила соответствующую заявку в сентябре. Листинг предполагался на Nasdaq.

В 2023 году расходы на криптолоббирование в США составили более $20 миллионов

Криптовалютные компании потратили более $20 млн на лоббирование в США за первые три квартала 2023 года. Об этом говорится в отчете CoinGecko.

Аналитики спрогнозировали, что затраты на криптолоббирование в 2023 году превысят показатели 2022 года.

В документе говорится, что с 2019 по 2023 год криптоиндустрия потратила на этот процесс в США в общей сложности $56,44 млн. В нем приняли участие около 66 компаний и 12 организаций.

Эксперты отметили, что Coinbase является ведущим лоббистом криптовалют в США. За 4 года компания потратила $7,51 млн. Следующей по величине расходов на лоббирование является Blockchain Association — $5,23 млн. Третье место заняла компания Ripple с показателем в $3,46 млн.

Также в список входят Crypto.com, Kraken, Tether, FTS US, Binance и другие.