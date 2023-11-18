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18 ноября 2023, 11:25 Читати українською

НБУ назвал крупнейших покупателей валюты в Украине

Доля сектора «Национальная безопасность и обороны» в общем объеме покупки валюты в январе-октябре 2023 года составила 29%, с начала войны и до конца 2022 года она достигала 31%. Об этом говорится в презентации Национального банка Украины о валютном рынке страны по данным о 100 крупнейших покупателях, сообщает Интерфакс-Украина.

Доля сектора «Национальная безопасность и обороны» в общем объеме покупки валюты в январе-октябре 2023 года составила 29%, с начала войны и до конца 2022 года она достигала 31%.
Фото: pixabay.com

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Согласно ей, больше валюты покупает только топливно-энергетический комплекс (ТЭК) — 33%, хотя в прошлом году его доля достигала 43%.

В 2023 году вдвое выросла доля покупки валюты предприятиями машиностроения — до 12%, тогда как доли покупки валюты под импорт химии и потребительских товаров увеличились лишь на 1 процентный пункт — до 6% и 8% соответственно, а других отраслей — уменьшились до 11% с 9%.

«В структуре покупки валюты в 2023 году произошло уменьшение доли сектора ТЭК (несмотря на сохранение ведущей роли отрасли в формировании спроса на валюту), а также сектора безопасности и обороны. В то же время возрос удельный вес импортеров автомобилей и потребительских товаров», — отметил НБУ.

В Нацбанке отметили, что структура спроса на покупку валюты не претерпела сильных изменений. В частности, покупка с целью проведения импортных операций с прошлого года снизилась на 1 п.п. — до 89%, в то время как приобретение валюты физическими лицами выросло на 2 п.п. — до 6%, в том числе за счет ослабления валютных ограничений в августе.

Покупка валюты под исполнение обязательств по кредитам резидентам и нерезидентам осталась на прошлогоднем уровне — 4% и 1% соответственно, спрос по всем другим направлениям увеличился только на 0,2 п.п. — до 0,7%.

Нацбанк уточнил, что в этом году среднедневный объем покупки безналичной валюты вырос до $236 млн из $205 млн в прошлом году, тогда как продажи — до $184 млн из $172 млн (без учета операций правительства).

По данным НБУ без учета средств правительства, за 10 месяцев этого года доля экспортной выручки в структуре предложения выросла на 3 п.п. — до 66%, а объемы продаж ранее купленной и неиспользованной валюты на 2 п.п. — до 8%.

Между тем продажи удельного веса проданной физлицами валюты сократились на 1 п.п. — до 5%, в то время как доля продажи кредитных средств колебалась фактически на уровне прошлого года: по кредитам нерезидентов она осталась на уровне 1%, резидентов — выросла на 1 п.п., до 3%.

Доля собственных средств продавцов в предложении валюты осталась на уровне 3%.

Остаток средств по другим направлениям продаж сократился с 19% в декабре 2022 года до 14% по итогам октября 2023 года.

Лидерские позиции по продаже валюты, по данным НБУ, сохраняют за собой агропромышленный (АПК) и горно-металлургический комплексы (ГМК): доля АПК увеличилась в этом году на 1 п.п. — до 33%, в то время как ГМК сократилась на 1 п.п. — до 24%.

ТЭК в этом году смог нарастить свою долю в продаже валюты сразу до 19% с 14% в прошлом году, тогда как доля IT сектора снизилась на 3 п.п. — до 8%.

Объемы продажи валюты международными и благотворительными организациями, а также машиностроительной и транспортной отраслью остались на прежнем уровне — 9% и 4% соответственно, а других отраслей снизились на 1 п.п. — до 4%.

Источник: Минфин
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