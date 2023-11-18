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18 ноября 2023, 10:38 Читати українською

Доля неработающих кредитов в банковской системе за третий квартал снизилась до 37,9%

За третий квартал 2023 года доля неработающих кредитов в банковской системе Украины снизилась на 1,1 процентного пункта — до 37,9%. Об этом говорится в Обзоре банковского сектора за ноябрь 2023 года, подготовленном НБУ.

За третий квартал 2023 года доля неработающих кредитов в банковской системе Украины снизилась на 1,1 процентного пункта — до 37,9%.
Фото: НБУ

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«Банки третий квартал почти не признавали кредитных потерь. Вместо этого за квартал доля неработающих кредитов снизилась на 1,1 и. п. — до 37,9%, что на 11,3 и. п. выше уровня февраля 2022 года. Основным двигателем было списание неработающих кредитов физическим лицам, что привело к сокращению их доли в соответствующем портфеле на 3,3 в. п. за квартал», — говорится в обзоре.

В то же время доля неработающих кредитов бизнеса снизилась всего на 0,3 в. п., в частности из-за переклассификации отдельных крупных кредитов в работающие.

В НБУ также отмечают, что предварительные результаты оценки устойчивости банков нынешнего года оптимистичны: умеренная потребность в капитале может возникнуть только у нескольких учреждений. Учитывая это, а также текущее состояние сектора НБУ возобновляет ранее приостановленные и вводит новые регуляторные требования.

В сентябре был восстановлен ряд требований по оценке кредитного риска и улучшены подходы к оценке банками платежеспособности должников — юридических лиц. Их банки должны были внедрить до 1 ноября 2023 года.

Кроме того, с 2024 года банки снова будут обновлять и подавать НБУ планы возобновления деятельности. Уже с начала 2024 года из капитала банков будут вычислять в полном размере непрофильные активы, а операционный риск на 100% будет учитываться в нормативах достаточности капитала (в настоящее время учитывается только 50%).

На следующий год также запланировано введение новой структуры капитала и учет рыночного риска при оценке достаточности капитала.

Как утверждают в НБУ, имеющегося запаса капитала большинства банков будет достаточно для комфортного выполнения перечисленных требований, несмотря на ожидаемое введение временного дополнительного налога на прибыль банков.

Источник: Минфин
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