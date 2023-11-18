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18 ноября 2023, 10:06 Читати українською

Кабмин упростил завоз в Украину генераторов и трансформаторов

Правительство утвердило постановление, которым упростило завоз в Украину энергетического оборудования, в частности генераторов и трансформаторов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Правительство утвердило постановление, которым упростило завоз в Украину энергетического оборудования, в частности генераторов и трансформаторов.
Фото: hotline.ua

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По его словам, правительство фактически приостановит действие шести технических регламентов, применявшихся при ввозе и продаже энергетического оборудования.

«Теперь для ряда этих товаров не потребуется право на соответствие и маркировку знаком соответствия», — отметил Шмыгаль.

Отопительный сезон

Премьер также добавил, что Украина успешно прошла первый месяц отопительного сезона и ситуация в энергетике стабильная. Дефицита электроэнергии нет. Отопительный сезон стартовал по всем регионам.

«Украина сейчас полностью обеспечила себя необходимым количеством энергоресурсов. В наших хранилищах около 16 млрд кубических метров газа. Запасы угля на складах — 1,1 млн тонн», — сообщил премьер-министр.

Денис Шмыгаль отметил, что продолжаются ремонты и защита ключевых узлов энергосистемы. Уже удалось восстановить около 1,9 ГВт генерирующих мощностей. До конца года планируется восстановить еще 1,3 ГВт дополнительной мощности. Проделана огромная работа по восстановлению сетей, защите подстанций и другому критическому оборудованию.

«Готовим также другие системы. На сегодняшний день восстановлено 445 объектов теплоснабжения. Это котельные, центральные тепловые пункты, ТЭЦ. Работа с партнерами по вопросам энергетики активно продолжается. Есть новые поставки систем ПВО, которые усилит защиту энергообъектов», — подчеркнул глава правительства.

Помощь

Шмыгаль сообщил, что США передали украинским общинам 22 мобильных котельных и готовят новые поставки. Дания внесет в Фонд поддержки энергетики Украины 7 млн. евро. Общий объем поддержки через Фонд уже превысил 320 млн. евро.

Кроме того, расширены возможности для импорта электроэнергии из ЕС. Сейчас Украина может импортировать до 1,2 ГВт мощности, тогда как год назад 500 МВт.

Источник: Минфин
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