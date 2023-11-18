За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 620 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 317 380 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 17 ноября: 620 российских оккупантов, 7 танков и 17 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 317380 (+620) человек,
- танков — 5422 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 10141 (+9) ед,
- артиллерийских систем — 7726 (+14) ед,
- РСЗО — 896 (+1) ед,
- средства ПВО — 586 (+1) ед,
- самолетов — 323 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5726 (+17),
- крылатые ракеты — 1563 (+0),
- корабли/катера — 22 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 10091 (+14) ед,
- специальная техника — 1090 (+4).
Источник: Минфин
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