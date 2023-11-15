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15 ноября 2023, 19:21 Читати українською

ЕБРР хочет увеличить капитал на 4 миллиарда евро для роста инвестиций в Украину

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) сегодня, 15 ноября, рекомендовал управляющим банка утвердить оплаченное увеличение капитала на 4 млрд евро с целью обеспечения значительного и стабильного объема инвестиций в Украине сейчас и в будущем. Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) сегодня, 15 ноября, рекомендовал управляющим банка утвердить оплаченное увеличение капитала на 4 млрд евро с целью обеспечения значительного и стабильного объема инвестиций в Украине сейчас и в будущем.
Фото: slovoidilo.ua

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Увеличение акционерного капитала ЕБРР

Согласование этого решения Советом директоров является первым шагом в формальной процедуре увеличения акционерного капитала ЕБРР, который составляет 30 млрд евро.

Управляющие примут окончательное решение о предлагаемом увеличении капитала до конца 2023 года.

«Сегодняшнее решение отвечает пониманию управляющих, что поддержка Украины после полномасштабного вторжения России должна быть самым высоким приоритетом для Банка сейчас и в будущем, но при этом ЕБРР также должен иметь возможность продолжать работать над реализацией своих стратегических приоритетов в других странах операций», — говорится в заявлении. .

На ежегодном собрании ЕБРР, которое состоялось в мае 2023 года в Самарканде, управляющие достигли согласия о необходимости дополнительной поддержки со стороны акционеров для того, чтобы банк мог продолжать полноценное исполнение своей роли. Они также пришли к выводу, что наиболее эффективным общим инструментом такой поддержки будет оплачено увеличение капитала.

В случае принятия этого предложения, управляющими это станет третьим увеличением капитала в истории ЕБРР. Предыдущие два увеличения произошли в 1996 и 2010 годах.

Предполагается, что решение об увеличении вступит в силу в конце 2024 года, в то время как первые платежи начнут поступать в 2025 году.

Согласно предложению на рассмотрение управляющим, дополнительный капитал позволит ЕБРР продолжать инвестиции в Украине во время войны на уровне 1,5 млрд евро в год и увеличить годовой объем инвестиций в стране до 3 млрд евро в будущем.

Этот объем будет вдвое больше, чем во время войны, и втрое больше, чем в среднем до войны. Благодаря поступлению дополнительного капитала исчезнет потребность в систематическом распределении рисков с акционерами и донорами через гарантии и гранты, говорится в сообщении.

«Увеличение капитала до такого размера укрепит баланс ЕБРР и обеспечит возможность банка осуществлять увеличенный объем инвестиций в Украине, а также продолжать полноценную поддержку других стран операций в преодолении вызовов, связанных с процессом перехода. Эта поддержка особенно важна в контексте роста геополитической напряженности и его экономических последствий, а также в контексте климатического кризиса и связанных с ним долгосрочных вызовов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, ЕБРР является верным и надежным партнером Украины. За последние 30 лет банк инвестировал более 18 млрд евро в более чем 500 проектов и является крупнейшим институциональным инвестором в стране.

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Источник: Минфин
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