К закрытию межбанка курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 22 копейки в покупке и на 19 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 15 ноября: Евро на межбанке подешевел на 22 копейки
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Открытие 15 ноября
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Закрытие 15 ноября
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Изменения
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36,30/36,32
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36,25/36,27
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5/5
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39,48/39,48
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39,26/39,29
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22/19
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,40−37,85 грн. Евро покупают за 40,05 грн, а продают за 40,75 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,75−37,90, евро — 40,53−40,70 грн.
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