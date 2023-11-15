Курс валют на вечер 15 ноября: Евро на межбанке подешевел на 22 копейки

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 22 копейки в покупке и на 19 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 15 ноября Закрытие 15 ноября Изменения доллар 36,30/36,32 36,25/36,27 5/5 евро 39,48/39,48 39,26/39,29 22/19

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,40−37,85 грн. Евро покупают за 40,05 грн, а продают за 40,75 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,75−37,90, евро — 40,53−40,70 грн.

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