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15 ноября 2023, 19:00 Читати українською

Инвестиции в недвижимость. 18 ноября инвесторы расскажут о рисках и перспективах рынка

Уже в эту субботу, 18 ноября, в Киеве состоится конференция «Жить на проценты», где инвесторы раскроют секреты успешного инвестирования и приведут конкретные примеры того, как уже заработали на своих инвестициях.



Одна из важных тем, которую раскроют эксперты — инвестиции в недвижимость. Инвесторы расскажут обо всех плюсах и минусах инвестиций в период войны.

Сегодняшние реалии часто останавливают инвесторов вкладываться в квадратные метры, но практика показывает другое. Владельцы недвижимости могут сохранить свой капитал в период турбулентности, а также получить источник пассивного дохода в будущем. Уже с лета 2022 года происходит активное восстановление строительной отрасли, и украинцы вкладывают свои деньги в квартиры и землю в Украине и за рубежом.

Какие темы раскроют инвесторы:

1). Недвижимость в Украине. Следует ли делать инвестиции именно сейчас и почему?
2). Все опасности и перспективы украинского рынка недвижимости в 2024 году. На что обязательно следует обращать внимание?
3). Недвижимость за границей «без украшений». Как это выгодно? Турция, Бали, Испания, Польша, Кипр — где выгоднее?
4). Рынок земли в Украине. Почему он стоит внимания несмотря на войну?
5). Недвижимость и земля: Украина и мир. Плюсы и минусы инвестирования. Что делать потенциальным инвесторам с разным объемом имеющихся средств и как выбрать?

Участники дискуссии:

Александр Черный, соучредитель сервиса земельных инвестиций Zeminvest.

Елена Маленкова, управляющий партнер в KDU Realty Group.

Дмитрий Карпиловский, соучредитель «УкрИнвестКлуба».

Виктория Берещак, обозреватель рынка недвижимости (The Page, Минфин, Pro Деньги, Фокус).

Модерировать дискуссию финансовый эксперт сайтов Minfin.com.ua, Finance.ua Алексей Козырев.


Кроме этого на конференции «Жить на проценты» вы сможете завести новые полезные знакомства, поскольку на локации встретятся более 300 инвесторов.

Вас ждут мощный нетворкинг и интересные инсайты. А главное, читателям сайта Минфина дарим промокод на скидку 15% — Minfin15.

Не упустите это грандиозное событие!

Где: Киев, Pochayna Event Hall, проспект Степана Бандеры, 23

Когда: 18 ноября 2023 10:00 — 18:00

Формат: Online/Offline

Регистрация на событие

Источник: Минфин
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