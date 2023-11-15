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15 ноября 2023, 16:42 Читати українською

Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП еврозоны

Экономика еврозоны в этом году будет расти меньше, чем прогнозировалось ранее — на 0,6%, что на 0,2 п.п. ниже, чем ожидалось в сентябрьском прогнозе Еврокомиссии, пишет Forbes со ссылкой на Financial Times.

Экономика еврозоны в этом году будет расти меньше, чем прогнозировалось ранее — на 0,6%, что на 0,2 п.
Фото: depositphotos

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Прогноз Еврокомиссии

В следующем году экономика еврозоны вырастет лишь на 1,2%, что тоже является пересмотром в сторону понижения с 1,3%, ожидаемых ранее.

Поиск способов дать толчок экономике ЕС и глобальной конкурентоспособности стал самой важной задачей Еврокомиссии, поскольку экономический рост остается вялым, несмотря на программу стимулирования на сумму €800 млрд, развернутую по всему блоку.

Стойкая высокая инфляция, вызванная сначала пандемией COVID-19, а затем последовавшим за вторжением россии в Украину энергетическим шоком, а также экономическими последствиями войны, за последние несколько лет осложнила европейское производство, при этом темпы роста еще больше отстали от темпов США.

«До конца года в Европе почти наверняка наступит рецессия», — сказал Марио Драги, бывший премьер-министр Италии и экс-президент Европейского центрального банка.

Комиссия заявила, что инфляция остается «в тенденции к понижению» и упадет с 6,5% в этом году до 3,5% в 2024 году.

Читайте: ВВП еврозоны в третьем квартале снизился на 0,1%

«Неопределенность и риски ухудшения экономических перспектив выросли в последние месяцы на фоне затяжной агрессивной войны России против Украины и конфликта на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении комиссии.

Отмечается, что пока влияние последнего на энергетические рынки сдерживается, но существует риск перебоев в поставках энергии, которые могут повлиять на цены на энергоносители, глобальное производство и общий уровень цен.

Экономическое развитие основных торговых партнеров ЕС, особенно Китая, также может представлять риски, добавили в Еврокомиссии.

Напомним

В сентябре ЕЦБ повысил ключевые ставки на 25 базовых пунктов. Это произошло в десятый раз подряд.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
parseval
parseval
15 ноября 2023, 17:15
#
Две новости с интервалом в пару часов — эта и https://minfin.com.ua/2023/11/15/116121817/
Кому верить?)
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0
huliolopez
huliolopez
15 ноября 2023, 17:23
#
Обидві новини приблизно співпадають: Financial Times очікують 0,6% в цьому році і 1,2% в наступному, Goldman Sachs очикує 0,5% в цьому році і 0,9% в наступному.
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