Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП еврозоны

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В следующем году экономика еврозоны вырастет лишь на 1,2%, что тоже является пересмотром в сторону понижения с 1,3%, ожидаемых ранее.

Поиск способов дать толчок экономике ЕС и глобальной конкурентоспособности стал самой важной задачей Еврокомиссии, поскольку экономический рост остается вялым, несмотря на программу стимулирования на сумму €800 млрд, развернутую по всему блоку.

Стойкая высокая инфляция, вызванная сначала пандемией COVID-19, а затем последовавшим за вторжением россии в Украину энергетическим шоком, а также экономическими последствиями войны, за последние несколько лет осложнила европейское производство, при этом темпы роста еще больше отстали от темпов США.

«До конца года в Европе почти наверняка наступит рецессия», — сказал Марио Драги, бывший премьер-министр Италии и экс-президент Европейского центрального банка.

Комиссия заявила, что инфляция остается «в тенденции к понижению» и упадет с 6,5% в этом году до 3,5% в 2024 году.

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«Неопределенность и риски ухудшения экономических перспектив выросли в последние месяцы на фоне затяжной агрессивной войны России против Украины и конфликта на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении комиссии.

Отмечается, что пока влияние последнего на энергетические рынки сдерживается, но существует риск перебоев в поставках энергии, которые могут повлиять на цены на энергоносители, глобальное производство и общий уровень цен.

Экономическое развитие основных торговых партнеров ЕС, особенно Китая, также может представлять риски, добавили в Еврокомиссии.

Напомним

В сентябре ЕЦБ повысил ключевые ставки на 25 базовых пунктов. Это произошло в десятый раз подряд.