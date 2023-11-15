«Эпицентр» запускает новую услугу «бизнес под ключ»

Сеть «Эпицентр» ввела бесплатную услугу «бизнес-проект под ключ», в рамках которой будет разрабатывать для покупателей торгового оборудования детальный технический проект его установки и использования. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Что известно

«В этом проекте мы в первую очередь ориентируемся на нужды малого и среднего бизнеса. Начинающие предприниматели не всегда в совершенстве понимают, какое именно оборудование им необходимо для открытия пекарни, ресторана или магазина. В то время как „Эпицентр“ имеет многолетний опыт использования и эксплуатации торгового и складского оборудования. Уверены, что эта экспертиза поможет нашим клиентам избежать ошибок на старте бизнеса и выбрать наиболее эффективное оборудование под конкретный бизнес-проект», — сообщила руководитель департамента оборудования и реализации проектов В2В сети Эпицентр Екатерина Глуховская.

Свой первый салон торгового оборудования «Эпицентр» открыл в 2014 году в крупнейшем торговом центре компании в Киеве. В этом году компания возобновила торговую точку.

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Как сообщила Глуховская, обновлено пять салонов торгового оборудования сети.

В «Эпицентре» уверяют, что эффективность обновления салонов подтверждается динамикой товарооборота. К примеру, после запуска салона нового формата на ул. Полярная продажа торгового оборудования на этой локации выросла более чем вдвое.

Затем ритейлер планирует обновить все 28 салонов, работающих в сети «Эпицентр», а также открыть новые.

Сейчас компания уже оборудовала торговым и производственным оборудованием ряд бизнес-проектов в разных регионах Украины. В том числе пекарню, кондитерскую, ресторан и другие общепиты.