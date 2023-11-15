АРМА будет продавать арестованные активы через систему Prozorro.Продажи

Кабинет Министров усовершенствовал процедуру реализации арестованных активов: все продажи переносятся на электронную платформу Prozorro.Продажи, а также нормировал их реализацию за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

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«По инициативе Агентства по розыску и менеджменту активов Кабинетом Министров Украины усовершенствована процедура реализации арестованных активов и внедрена возможность их продаж за рубежом», — говорится в сообщении.

Согласно принятому решению, все продажи арестованного имущества будут осуществляться исключительно на электронной платформе Prozorro. Продажи и в соответствии с нормами европейского законодательства.

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Кроме того, внесенные изменения впервые в истории Украины нормируют реализацию арестованного имущества за рубежом. В частности, благодаря этому появляется возможность приступить к процедуре продажи арестованной в Хорватии яхты, принадлежащей семье Виктора Медведчука.

По словам председателя Армы Елены Думы, принятые изменения будут способствовать появлению прозрачных, справедливых и конкурентных правил для инвесторов и потенциальных покупателей арестованных активов, а также ускорят темпы наполнения государственного бюджета в условиях войны.