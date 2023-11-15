В совет директоров Киевстара войдет бывший госсекретарь США Майк Помпео

Глобальный оператор цифровых коммуникаций VEON объявил, что бывший госсекретарь США Майкл Помпео присоединяется к совету директоров оператора мобильной связи Киевстар. Об этом сообщает пресс-служба Киевстар.

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По сообщению компании, Помпео войдет в совет директоров Киевстара как независимый неисполнительный директор.

Майкл Помпео присоединяется как партнер Impact Investments, созданной в США стратегической и финансовой консалтинговой и инвестиционной фирмы, которая стремится развивать долгосрочные партнерские отношения с ведущими мировыми компаниями в различных отраслях и регионах.

Майкл Помпео

Помпео — выпускник военной академии в Вест-Пойнте. Получил степень доктора права в Гарвардском университете. Занимал должность 70-го госсекретаря США в 2018—2021 годах и шестого директора Центрального разведывательного управления в 2017—2018 годах.

«Я с гордостью присоединяюсь к VEON и Киевстар в их чрезвычайной службе народа Украины. Я также поздравляю материнскую компанию Киевстар VEON за ее лидерство в инвестировании в Украину и инициативу „Invest in Ukraine NOW“ („Инвестируйте в Украину СЕЙЧАС“)», — сказал Майк Помпео, комментируя свое предназначение.

Он убежден, что свободное предпринимательство и инвестиции обеспечат экономическое будущее и успех Украины.

«Я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в эти достойные похвалы усилия», — заявил бывший госсекретарь США.

Инвестирование в Украину $600 миллионов

«Эти изменения в совете директоров Киевстар являются отражением преданности VEON Украине, ее возрождению и восстановлению», — заявила группа в своем сообщении и подтвердила инвестирование в Украину $600 млн в течение следующих трех лет, а также инициирует запуск программы Invest in Ukraine NOW, приглашая другие международные компании присоединиться к восстановлению Украины.

Напомним

Ранее сообщалось, что международный телеком-холдинг VEON со штаб-квартирой в Нидерландах, акции которого котируются на американской бирже NASDAQ и европейской Euronext, окончательно и безвозвратно покинул российский рынок.