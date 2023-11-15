В совет директоров Киевстара войдет бывший госсекретарь США Майк Помпео

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 ноября 2023, 14:14 Читати українською

В совет директоров Киевстара войдет бывший госсекретарь США Майк Помпео

Глобальный оператор цифровых коммуникаций VEON объявил, что бывший госсекретарь США Майкл Помпео присоединяется к совету директоров оператора мобильной связи Киевстар. Об этом сообщает пресс-служба Киевстар.

Глобальный оператор цифровых коммуникаций VEON объявил, что бывший госсекретарь США Майкл Помпео присоединяется к совету директоров оператора мобильной связи Киевстар.
Фото: facebook.com/mikepompeo

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По сообщению компании, Помпео войдет в совет директоров Киевстара как независимый неисполнительный директор.

Майкл Помпео присоединяется как партнер Impact Investments, созданной в США стратегической и финансовой консалтинговой и инвестиционной фирмы, которая стремится развивать долгосрочные партнерские отношения с ведущими мировыми компаниями в различных отраслях и регионах.

Майкл Помпео

Помпео — выпускник военной академии в Вест-Пойнте. Получил степень доктора права в Гарвардском университете. Занимал должность 70-го госсекретаря США в 2018—2021 годах и шестого директора Центрального разведывательного управления в 2017—2018 годах.

«Я с гордостью присоединяюсь к VEON и Киевстар в их чрезвычайной службе народа Украины. Я также поздравляю материнскую компанию Киевстар VEON за ее лидерство в инвестировании в Украину и инициативу „Invest in Ukraine NOW“ („Инвестируйте в Украину СЕЙЧАС“)», — сказал Майк Помпео, комментируя свое предназначение.

Он убежден, что свободное предпринимательство и инвестиции обеспечат экономическое будущее и успех Украины.

«Я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в эти достойные похвалы усилия», — заявил бывший госсекретарь США.

Инвестирование в Украину $600 миллионов

«Эти изменения в совете директоров Киевстар являются отражением преданности VEON Украине, ее возрождению и восстановлению», — заявила группа в своем сообщении и подтвердила инвестирование в Украину $600 млн в течение следующих трех лет, а также инициирует запуск программы Invest in Ukraine NOW, приглашая другие международные компании присоединиться к восстановлению Украины.

Напомним

Ранее сообщалось, что международный телеком-холдинг VEON со штаб-квартирой в Нидерландах, акции которого котируются на американской бирже NASDAQ и европейской Euronext, окончательно и безвозвратно покинул российский рынок.

Приглашаем на самую большую конференцию по инвестициям от Минфина — Жить на проценты.

Это уникальный шанс узнать о тайнах инвестиций от экспертов: самые актуальные стратегии, практические советы и возможность пополнить свой инвестиционный арсенал. Простыми словами о важном!

Присоединяйся к нам по этой ссылке !

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
mphet26
mphet26
15 ноября 2023, 14:55
#
Сынка Байдена в нефтегаз пристроили почему бы и Помпео пенсию не обеспечить.
p. s. киевстар поднял тарифы в два раза и в ответ дал нелепую «суперсилу» с 1 гб интернета. такой себе помпейский маркетинг
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами