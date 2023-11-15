Шестой апелляционный административный суд закрыл производство по делу об обжаловании решений органов государственной власти о выводе Приватбанка с рынка с участием государства и подтвердил невозможность возвращения банка бывшим собственникам. Об этом сообщила пресс-служба банка.
Суд подтвердил невозможность возвращения Приватбанка эксвладельцам
Суд 15 ноября отменил решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года, которым был удовлетворен иск бывшего совладельца Приватбанка Игоря Коломойского к НБУ, Кабмину, Фонду гарантирования вкладов, НКЦБФР, которым было признано противоправными и отменено решение о выводе неплатежеспособного участием государства.
«Сегодня, через 6 лет, суд подтвердил невозможность возвращения Приватбанка бывшим собственникам, на докапитализацию которого государство потратило более 155 млрд грн. Все решения государственных органов относительно национализации Приватбанка действуют», — отметил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.
По его словам, суд применил так называемый антиколомойский закон, поскольку исковые требования по делу не отвечают положениям этого закона.
Напомним
8 декабря 2016 года НБУ принял решение о признании Приватбанка неплатежеспособным и последующем выводе с рынка с участием государства и обратился к правительству с предложением обрести право собственности на акции банка. В тот же день Кабмин принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.
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