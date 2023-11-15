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15 ноября 2023, 13:52 Читати українською

Суд подтвердил невозможность возвращения Приватбанка эксвладельцам

Шестой апелляционный административный суд закрыл производство по делу об обжаловании решений органов государственной власти о выводе Приватбанка с рынка с участием государства и подтвердил невозможность возвращения банка бывшим собственникам. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Шестой апелляционный административный суд закрыл производство по делу об обжаловании решений органов государственной власти о выводе Приватбанка с рынка с участием государства и подтвердил невозможность возвращения банка бывшим собственникам.

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Суд 15 ноября отменил решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года, которым был удовлетворен иск бывшего совладельца Приватбанка Игоря Коломойского к НБУ, Кабмину, Фонду гарантирования вкладов, НКЦБФР, которым было признано противоправными и отменено решение о выводе неплатежеспособного участием государства.

«Сегодня, через 6 лет, суд подтвердил невозможность возвращения Приватбанка бывшим собственникам, на докапитализацию которого государство потратило более 155 млрд грн. Все решения государственных органов относительно национализации Приватбанка действуют», — отметил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

По его словам, суд применил так называемый антиколомойский закон, поскольку исковые требования по делу не отвечают положениям этого закона.

Напомним

8 декабря 2016 года НБУ принял решение о признании Приватбанка неплатежеспособным и последующем выводе с рынка с участием государства и обратился к правительству с предложением обрести право собственности на акции банка. В тот же день Кабмин принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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