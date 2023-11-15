Украинцы все больше едут в Нидерланды на работу — исследование

Украинцы все чаще выбирают западные страны Европы для своего пребывания и работы. Об этом говорится в сообщении Миграционной платформы EWL.

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По данным Евростата, в сентябре наибольший абсолютный прирост граждан Украины с временной защитой наблюдался в Германии (+19 205 человек; +1,6%), Нидерландах (+3685 человек; +2,8%) и Ирландии (+2875 человек; 3 ,2%) по сравнению с августом.

Кроме Германии украинцы проявляют растущий интерес к Нидерландам благодаря более высоким, чем в Восточной Европе заработкам. Ее эксперты рассказывают, что следует знать об особенностях легализации пребывания и трудоустройства в этой стране.

Особенности легализации

Процесс легализации в Голландии включает получение номера BSN (идентификационный номер) и голландской временной защиты (наклейка в паспорт от IND — Службы иммиграции и натурализации Нидерландов). Этот процесс может занять до месяца. После этого украинцы имеют свободный доступ к рынку труда и могут трудоустроиться без дополнительных разрешений.

Статус временной охраны в Нидерландах могут получить граждане Украины, проживавшие на территории Украины до 26 ноября 2021 года. Также граждане Украины, легально находящиеся на территории Нидерландов во время начала полномасштабного вторжения. Важно, чтобы на 22.02.22 не было открытых рабочих виз или действующих вида на жительство в других странах ЕС.

Где и какая работа для украинцев

На голландском рынке более 200 тыс. предложений работы, но подавляющее большинство требует знания языка на уровне B1 и водительских прав. Стране не хватает специалистов IT, инженеров, медсестер, специалистов в логистической сфере, финансистов, автомехаников и т. д.

Отрасли, которые открыты для работников без знания языка, — это преимущественно сельское хозяйство (работа в поле и теплицах), пищевая промышленность (работа на мясокомбинатах), на складах. Такие вакансии предусматривают простую физическую работу с почасовой оплатой — 12−13 евро брутто (перед вычетом налогов).

Кроме того, следует учитывать, что иностранные работники часто сами должны платить аренду жилья — 300−450 евро в месяц. Процесс его поиска может занять определенное время из-за дефицита жилья в стране.

Возрастные ограничения

Голландия — это государство со стареющим обществом, часто люди до 75 лет остаются профессионально активными. Это означает, что на рынке много престарелых кандидатов. Поэтому для иностранцев работодатели вводят определенные возрастные ограничения.

«Большинство вакансий для иностранцев имеют ограничения до 50 лет, часто до 45 лет. Поэтому украинцы старше 45 лет, выехавшие в Нидерланды в начале полномасштабной войны, испытывают трудности с нахождением работы и возвращаются в Украину или едут в другие страны ЕС», — рассказывает руководитель международной рекрутации Миграционной платформы EWL Маргарита Нестеренко.

Следует иметь водительские права

Наличие водительских прав — еще один нюанс, который следует учитывать в поисках работы в Нидерландах. «Часто украинцы, особенно женщины, не имеют прав или не решаются водить автомобиль за границей. В то же время многие работодатели решают вопросы доезда работников с места их проживания в работу, предоставляя им автомобиль», — объясняет Маргарита Нестеренко.

Часто украинцы, имеющие водительские права, объединяются и едут на работу с коллегами. В качестве альтернативы иногда для работников без прав выдают велосипеды (платно). Но следует учитывать, что расстояние от места работы до жилья обычно 8−10 км и больше.

Конкуренция с поляками

Нидерланды как страна с низким уровнем безработицы тоже имеют устоявшиеся традиции трудоустройства иностранцев, но имеют иной подход, чем в странах Восточной Европы или Германии. Многие вакансии открыты для граждан ЕС, преимущественно для поляков, составляющих наибольшую группу трудовых мигрантов в стране.

Поляки ездят в Нидерланды годами, они хорошо ассимилированы, многие знают английский и голландский, поэтому они являются конкурентами украинцев на местном рынке труда.