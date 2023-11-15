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15 ноября 2023, 13:12 Читати українською

В Украине изменили стоимость «красивых» автономеров

Кабинет министров принял изменения в свои постановления в части актуализации стоимости платных номерных знаков. По словам замминистра внутренних дел Богдана Драпятыя, речь идет о постановлениях № 1388 от 7 сентября 1998 года и № 795 от 4 июня 2007 года.

Кабинет министров принял изменения в свои постановления в части актуализации стоимости платных номерных знаков.
Фото: Дрогобычский городской совет

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Изменения

Теперь стоимость номерных знаков на определенные цифровые комбинации для мопедов, прицепов и мотоциклов устанавливается на уровне 2 тыс. грн.

В то же время с учетом высокого спроса и ограниченного предложения изменена стоимость отдельных платных номерных знаков, а именно:

  • 0001, 0007 и 7777 — 80 тыс. грн;
  • четыре одинаковых цифры (кроме 6666 и 7777) — 50 тыс. грн;
  • последовательные комбинации цифр от 0002 до 0005, 0008 и 0009 — 50 тыс. грн;
  • двух последовательных пар одинаковых цифр — 15 тыс. грн;
  • из последовательных цифр 0123 и 1234 — 15 тыс. грн;
  • начинаются с двух нулей, а следующие цифры не одинаковы — 10 тыс. грн.

При этом из-за низкого спроса и высокого предложения существенно уменьшена стоимость номерных платных знаков с цифрой «6», а именно:

  • цифр 0006 и 6666 — 10 тыс. грн;
  • из четырех цифр — двух последовательных пар одинаковых цифр, одна из которых — 66 — 4 тыс. грн;
  • из четырех цифр, три из которых 6 и расположены подряд — 4 тыс. грн.

Обновленная стоимость платных номерных знаков указана без учета НДС и касается автомобилей и автобусов.

Как отметил замминистра, платные цифровые комбинации номерных знаков выдаются исключительно по желанию личности. Подавляющее большинство номерных знаков бесплатно.

Где заказать автомобильные номера онлайн

Наличие свободных номерных знаков в сервисных центрах МВД и их стоимость можно проверить в электронном кабинете водителя.

Драпятый также анонсировал следующий шаг ведомства — доставку номерных знаков по почте и предоставление возможности предприятиям производить номерные знаки установленного образца.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+25
klok
klok
15 ноября 2023, 14:06
#
А є взагалі інформація на яку суму було замовлено «красивих» номерів в минулих роках?
+
+14
Kharakternyk
Kharakternyk
15 ноября 2023, 14:12
#
Все для людей.
+
0
YouRi
YouRi
15 ноября 2023, 22:20
#
«Шестерки» боятся шестерок
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