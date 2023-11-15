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15 ноября 2023, 12:51 Читати українською

Goldman Sachs дал положительный прогноз для европейской экономики на 2024 год

По оценкам одного из крупнейших инвестиционных банков мира Goldman Sachs, ВВП еврозоны увеличится в 2024 году на 0,9%, после ожидаемого роста на 0,5%. Об этом сообщает председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

По оценкам одного из крупнейших инвестиционных банков мира Goldman Sachs, ВВП еврозоны увеличится в 2024 году на 0,9%, после ожидаемого роста на 0,5%.
Фото: pixabay.com

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Рецессия

Рецессия в регионе не ожидается — Goldman Sachs считает, что Европейский центральный банк будет снижать процентные ставки в условиях дезинфляции.

STOXX 600

Goldman Sachs также прогнозирует, что европейский индекс STOXX 600 завершит 2024 год на отметке 480 пунктов — на 7,5% выше текущего значения — за счет улучшения экономического фона, умеренных котировок и прогноза, не предполагающего сильных изменений доходности долгосрочных облигаций.

С начала 2023 г. STOXX 600, в котором большой вес имеют производители сырьевых товаров и предметов роскоши, вырос на 5% до отметки 446,62 пункта в понедельник.

По прогнозу Goldman Sachs, прибыль компаний, входящих в STOXX 600, в 2024 году вырастет на 7% благодаря ожидаемому экономическому росту.

Инвестиционный банк также повысил рекомендацию для секторов потребительских товаров и услуг класса «ниже рынка» до «нейтрального», и дополнительно отметил, что торговая отрасль и технологический сектор выиграют от ожидаемого снижения инфляции и роста зарплат.

Напомним

Минфин писал, что экономика стран еврозоны в третьем квартале 2023 года снизилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

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Источник: Минфин
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