Crypto.com получила лицензию в Дубае, BlackRock обратилась в полицию из-за фейковой заявки XRP-ETF: что нового на рынке

Криптобиржа Crypto.com получила лицензию в Дубае

Дубайское подразделение криптовалютной биржи Crypto.com — CRO DAX Middle East FZE — получило лицензию поставщика услуг по работе с виртуальными активами от Управления по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA). Об этом сообщает пресс-служба криптобиржи.

«Crypto.com сможет предлагать регулируемую деятельность по обслуживанию виртуальных активов, включая услуги обмена, брокерско-дилерские услуги, услуги по управлению и инвестированию, а также услуги по кредитованию и заимствованию», — говорится в сообщении компании.

Следует отметить, что функции будут доступны как розничным, так и институциональным инвесторам через приложение Crypto.com App и платформу Crypto.com.

BlackRock обратилась в полицию после фейковой заявки XRP-ETF

Компания BlackRock направила заявление в правоохранительные органы США о поддельной заявке на запуск ETF на базе токена XRP от Ripple. Об этом сообщает CoinDesk.

«Наш единственный комментарий состоит в том, что это дело было передано в Министерство юстиции штата Делавер», — заявил представитель компании в комментарии изданию.

Согласно вебсайту юрисдикции, для создания нового юрлица необходимо выполнить семь шагов, заполнив PDF-формы онлайн. Вероятно, злоумышленник нашел и использовал данные управляющего директора BlackRock Дэниела Швигера для регистрации траста.

Если в махинациях были вовлечены XRP, то полиция может классифицировать инцидент как мошенничество.

Фейковая новость о подаче BlackRock документов на iShares XRP Trust распространилась утром 14 ноября. В тот момент котировки монеты взлетели на 15% за 30 минут, но затем вернулись к прежним уровням после опровержения.

К моменту написания новости курс XRP составляет до $0,63.

Blockchain.com привлекла $110 млн за отметки в $7 млрд

Криптовалютная биржа Blockchain.com закрыла раунд финансирования Серии E на $110 млн за отметки в $7 млрд. Его возглавила Kingsway Capital. Об этом говорится в блоге криптобиржи.

Средства также предоставили Baillie Gifford, Lakestar, LSVP, GV, Access Industries, Moore Capital, Prudence, Freeman Capital, Coinbase Ventures, Pledge Ventures и другие.

Стоимость компании могла упасть вдвое по сравнению с мартом 2022 года. Согласно источникам Bloomberg, тогда криптобиржу оценили в $14 млрд.

В июле 2022 года Blockchain.com сократила четверть штата и оклады топ-менеджеров. Решения состоялись на фоне возможных потерь $270 млн, ранее предоставленных в заем хедж-фонду Three Arrows Capital. Последний подал ходатайство о банкротстве.

В январе 2023 года компания анонсировала новую волну сокращений.

В марте Blockchain.com закрыло подразделение по управлению активами после 11 месяцев работы.

Напомним, в августе криптобиржа получила лицензию в Сингапуре.

Китайский разработчик игр Boyaa Interactive инвестирует $100 млн в криптовалюты

Китайский разработчик карточных игр Boyaa Interactive выделяет $100 млн на инвестиции в криптовалюту. Компания планирует приобрести биткоин, Ethereum, Tether и USD Coin. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Boyaa Interactive является одним из крупнейших в мире разработчиков и операторов карточных и шахматных игр. В августе совет директоров компании утвердил выделение $5 млн на покупку цифровых активов.

Теперь Boyaa Interactive намерена значительно расширить инвестиции в криптосегмент. Большая часть средств пойдет на приобретение биткоина и Ethereum, на которые выделено по $45 млн. Остальные $10 млн пойдут на покупку стейблкоинов — USDT и USDC.

Инвестиции в криптовалюту связаны со стремлением компании создать диверсифицированный метод управления активами. Руководство Boyaa Interactive также хочет использовать вложения для балансировки финансовых рисков.

В компании отметили, что параллельно с инвестициями в цифровые активы ведется работа над Web3-проектами. Boyaa Interactive стремится переосмыслить онлайн игры и стать пионером в блокчейн-гейминге.