Главное на рынке криптовалют.
Crypto.com получила лицензию в Дубае, BlackRock обратилась в полицию из-за фейковой заявки XRP-ETF: что нового на рынке
Криптобиржа Crypto.com получила лицензию в Дубае
Дубайское подразделение криптовалютной биржи Crypto.com — CRO DAX Middle East FZE — получило лицензию поставщика услуг по работе с виртуальными активами от Управления по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA). Об этом сообщает пресс-служба криптобиржи.
«Crypto.com сможет предлагать регулируемую деятельность по обслуживанию виртуальных активов, включая услуги обмена, брокерско-дилерские услуги, услуги по управлению и инвестированию, а также услуги по кредитованию и заимствованию», — говорится в сообщении компании.
Следует отметить, что функции будут доступны как розничным, так и институциональным инвесторам через приложение Crypto.com App и платформу Crypto.com.
BlackRock обратилась в полицию после фейковой заявки XRP-ETF
Компания BlackRock направила заявление в правоохранительные органы США о поддельной заявке на запуск ETF на базе токена XRP от Ripple. Об этом сообщает CoinDesk.
«Наш единственный комментарий состоит в том, что это дело было передано в Министерство юстиции штата Делавер», — заявил представитель компании в комментарии изданию.
Согласно вебсайту юрисдикции, для создания нового юрлица необходимо выполнить семь шагов, заполнив PDF-формы онлайн. Вероятно, злоумышленник нашел и использовал данные управляющего директора BlackRock Дэниела Швигера для регистрации траста.
Если в махинациях были вовлечены XRP, то полиция может классифицировать инцидент как мошенничество.
Фейковая новость о подаче BlackRock документов на iShares XRP Trust распространилась утром 14 ноября. В тот момент котировки монеты взлетели на 15% за 30 минут, но затем вернулись к прежним уровням после опровержения.
К моменту написания новости курс XRP составляет до $0,63.
Blockchain.com привлекла $110 млн за отметки в $7 млрд
Криптовалютная биржа Blockchain.com закрыла раунд финансирования Серии E на $110 млн за отметки в $7 млрд. Его возглавила Kingsway Capital. Об этом говорится в блоге криптобиржи.
Средства также предоставили Baillie Gifford, Lakestar, LSVP, GV, Access Industries, Moore Capital, Prudence, Freeman Capital, Coinbase Ventures, Pledge Ventures и другие.
Стоимость компании могла упасть вдвое по сравнению с мартом 2022 года. Согласно источникам Bloomberg, тогда криптобиржу оценили в $14 млрд.
В июле 2022 года Blockchain.com сократила четверть штата и оклады топ-менеджеров. Решения состоялись на фоне возможных потерь $270 млн, ранее предоставленных в заем хедж-фонду Three Arrows Capital. Последний подал ходатайство о банкротстве.
В январе 2023 года компания анонсировала новую волну сокращений.
В марте Blockchain.com закрыло подразделение по управлению активами после 11 месяцев работы.
Напомним, в августе криптобиржа получила лицензию в Сингапуре.
Китайский разработчик игр Boyaa Interactive инвестирует $100 млн в криптовалюты
Китайский разработчик карточных игр Boyaa Interactive выделяет $100 млн на инвестиции в криптовалюту. Компания планирует приобрести биткоин, Ethereum, Tether и USD Coin. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Boyaa Interactive является одним из крупнейших в мире разработчиков и операторов карточных и шахматных игр. В августе совет директоров компании утвердил выделение $5 млн на покупку цифровых активов.
Теперь Boyaa Interactive намерена значительно расширить инвестиции в криптосегмент. Большая часть средств пойдет на приобретение биткоина и Ethereum, на которые выделено по $45 млн. Остальные $10 млн пойдут на покупку стейблкоинов — USDT и USDC.
Инвестиции в криптовалюту связаны со стремлением компании создать диверсифицированный метод управления активами. Руководство Boyaa Interactive также хочет использовать вложения для балансировки финансовых рисков.
В компании отметили, что параллельно с инвестициями в цифровые активы ведется работа над Web3-проектами. Boyaa Interactive стремится переосмыслить онлайн игры и стать пионером в блокчейн-гейминге.
Приглашаем на самую большую конференцию по инвестициям от Минфина — Жить на проценты.
Это уникальный шанс узнать о тайнах инвестиций от экспертов: самые актуальные стратегии, практические советы и возможность пополнить свой инвестиционный арсенал. Простыми словами о важном!
Присоединяйся к нам по этой ссылке !
Комментарии