Финансовый холдинг Уоррена Баффета Berkshire Hathaway раскрыл данные по сделкам за третий квартал 2023 года, следует из формы 13-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Berkshire Hathaway Баффета избавилась от акций GM и еще двух голубых фишек США
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Продажа портфеля
В минувшем квартале «оракул из Омахи» полностью продал акции автопроизводителя General Motors, а также закрыл позиции в американских голубых фишках — Johnson & Johnson и Procter & Gamble, которые владеют множеством брендом потребительских товаров.
Согласно данным американского сервиса WhaleWisdom, отслеживающего операции крупнейших фондов, стоимость инвестиционного портфеля Berkshire Hathaway по итогам третьего квартала снизилась до $313 млрд против $348 млрд кварталом ранее.
За отчетные три месяца холдинг вновь продал акций больше, чем купил. В третьем квартале объем покупок акций составил всего $1,7 млрд, а объем продаж — $7 млрд.
Всего же за первые девять месяцев 2023 года чистые продажи составили $23,6 млрд, тогда как за тот же период 2022 года объем покупок превышал объем продаж на $48,9 млрд, отмечает The Wall Street Journal. В результате объем денежных средств на счетах конгломерата на конец сентября достиг рекордных за всю историю $157,2 млрд.
По данным сервиса GuruFocus, наибольшую долю в портфеле Berkshire Hathaway по-прежнему занимает IT-сектор (52,05%). За ним следуют финансы (22%), потребительские товары первой необходимости (11,37%), энергетика (10,57%), коммуникационные услуги (2%) и здравоохранение (1,09%).
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