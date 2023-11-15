Нацбанк исключил 11 небанковских финансовых учреждений (в том числе одного страховщика и один кредитный союз) из Государственного реестра финансовых учреждений, и одно небанковское учреждение — из Реестра лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Нацбанк исключил из реестров 12 финкомпаний
Кого исключили из реестра
- ПО «Дяченко, Скрипка,
Ломбард Ю К„Демос“ (ЕГРПОУ 24512986);
- ПО „Ломбард „Региональный“ ЧП „Златодар 585“ и Компания“ (ЕГРПОУ 36929764);
- ПО „Ломбард Кредитфинанс“ ООО „Финансовое содействие“ и Компания» (ЕГРПОУ 37467288);
- ПО «Ломбард Статус
С. В. Корытини Компания» (ЕГРПОУ 36225238);
- ПО «Ломбард Торрес
Кушнарев А. А.и Компания» (ЕГРПОУ 25582411);
- ООО «Алекс Инвестмент Энд Менеджмент Груп» (ЕГРПОУ 40935281);
- ООО «ФК «Финфест» (ЕГРПОУ 40920385);
- ООО «ФК «Флай Финанс» (ЕГРПОУ 39807893).
На основании поданного заявления из Государственного реестра финансовых учреждений исключено:
- ПО «ООО «Евро Финанс» и Компания «Ломбард «Ютар» (ЕГРПОУ 30138014).
Кому аннулирована лицензия
- КС «Скарбниця» (ЕГРПОУ 25080276);
- ОДО «Страховая компания «Гарант-Фармамед» (ЕГРПОУ 36516407).
Из Реестра лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги, в связи с аннулированием всех имеющихся лицензий исключено:
- ООО «М-Лизинг» (ЕГРПОУ 37764130).
Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 10 ноября 2023 года.
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