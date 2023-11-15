Нацбанк исключил из реестров 12 финкомпаний

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 ноября 2023, 10:43 Читати українською

Нацбанк исключил из реестров 12 финкомпаний

Нацбанк исключил 11 небанковских финансовых учреждений (в том числе одного страховщика и один кредитный союз) из Государственного реестра финансовых учреждений, и одно небанковское учреждение — из Реестра лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Нацбанк исключил 11 небанковских финансовых учреждений (в том числе одного страховщика и один кредитный союз) из Государственного реестра финансовых учреждений, и одно небанковское учреждение — из Реестра лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги.
Фото: depositphotos

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Кого исключили из реестра

  • ПО «Дяченко, Скрипка, Ломбард Ю К „Демос“ (ЕГРПОУ 24512986);
  • ПО „Ломбард „Региональный“ ЧП „Златодар 585“ и Компания“ (ЕГРПОУ 36929764);
  • ПО „Ломбард Кредитфинанс“ ООО „Финансовое содействие“ и Компания» (ЕГРПОУ 37467288);
  • ПО «Ломбард Статус С. В. Корытин и Компания» (ЕГРПОУ 36225238);
  • ПО «Ломбард Торрес Кушнарев А. А. и Компания» (ЕГРПОУ 25582411);
  • ООО «Алекс Инвестмент Энд Менеджмент Груп» (ЕГРПОУ 40935281);
  • ООО «ФК «Финфест» (ЕГРПОУ 40920385);
  • ООО «ФК «Флай Финанс» (ЕГРПОУ 39807893).

На основании поданного заявления из Государственного реестра финансовых учреждений исключено:

  • ПО «ООО «Евро Финанс» и Компания «Ломбард «Ютар» (ЕГРПОУ 30138014).

Кому аннулирована лицензия

  • КС «Скарбниця» (ЕГРПОУ 25080276);
  • ОДО «Страховая компания «Гарант-Фармамед» (ЕГРПОУ 36516407).

Из Реестра лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги, в связи с аннулированием всех имеющихся лицензий исключено:

  • ООО «М-Лизинг» (ЕГРПОУ 37764130).

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 10 ноября 2023 года.

Приглашаем на самую большую конференцию по инвестициям от Минфина — Жить на проценты.

Это уникальный шанс узнать о тайнах инвестиций от экспертов: самые актуальные стратегии, практические советы и возможность пополнить свой инвестиционный арсенал. Простыми словами о важном!

Присоединяйся к нам по этой ссылке !

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами