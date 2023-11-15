Нацбанк исключил из реестров 12 финкомпаний

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Кого исключили из реестра

ПО «Дяченко, Скрипка, Ломбард Ю К „Демос“ (ЕГРПОУ 24512986);

„Демос“ (ЕГРПОУ 24512986); ПО „Ломбард „Региональный“ ЧП „Златодар 585“ и Компания“ (ЕГРПОУ 36929764);

ПО „Ломбард Кредитфинанс“ ООО „Финансовое содействие“ и Компания» (ЕГРПОУ 37467288);

ПО «Ломбард Статус С. В. Корытин и Компания» (ЕГРПОУ 36225238);

и Компания» (ЕГРПОУ 36225238); ПО «Ломбард Торрес Кушнарев А. А. и Компания» (ЕГРПОУ 25582411);

и Компания» (ЕГРПОУ 25582411); ООО «Алекс Инвестмент Энд Менеджмент Груп» (ЕГРПОУ 40935281);

ООО «ФК «Финфест» (ЕГРПОУ 40920385);

ООО «ФК «Флай Финанс» (ЕГРПОУ 39807893).

На основании поданного заявления из Государственного реестра финансовых учреждений исключено:

ПО «ООО «Евро Финанс» и Компания «Ломбард «Ютар» (ЕГРПОУ 30138014).

Кому аннулирована лицензия

КС «Скарбниця» (ЕГРПОУ 25080276);

ОДО «Страховая компания «Гарант-Фармамед» (ЕГРПОУ 36516407).

Из Реестра лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги, в связи с аннулированием всех имеющихся лицензий исключено:

ООО «М-Лизинг» (ЕГРПОУ 37764130).

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 10 ноября 2023 года.