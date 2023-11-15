Соцсеть Трампа понесла миллионные убытки

Социальная медиаплатформа бывшего президента США Дональда Трампа Truth Social второй год подряд терпит убытки. Потери уже превысили 70 миллионов долларов . Об этом пишет NV.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости Убытки компании Запущенная в октябре 2021 года соцсеть за 2022 год, согласно отчетам компании, понесла убытки в размере $50 миллионов. Чистый объем продаж за год составляет всего $1,4 миллиона. В этом году Truth не перестала быть убыточной. За первое полугодие компания потеряла $23 миллиона, хотя чистый объем продаж вырос до $2,3 миллиона.

Аудиторская фирма Trump Media & Technology Group отмечает, что есть значительные сомнения в способности Truth Social продолжать свою деятельность, учитывая ее финансовое состояние.

В настоящее время компания находится в процессе слияния с Digital World, созданной, как отмечено на сайте, для «объединения бизнеса с юридическим лицом в сфере финансовых технологий, технологий или медиа».

«TMTG считает, что может быть сложно привлечь дополнительные средства из-за традиционных источников финансирования при отсутствии существенного прогресса на пути завершения слияния с Digital World», — говорится в отчете TMTG, который цитирует Reuters.

Напомним

45-й президент США Дональд Трамп объявил о запуске своего приложения для социальных сетей в октябре 2021 года. Это произошло после ограничений и блокировок страниц Трампа в Twitter и Facebook.

Через несколько часов после запуска хакеры сломали соцсеть. Доступ Трампа к Twitter был разблокирован в ноябре 2022 года, спустя почти два года после блокировки