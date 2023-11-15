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15 ноября 2023, 10:01 Читати українською

Соцсеть Трампа понесла миллионные убытки

Социальная медиаплатформа бывшего президента США Дональда Трампа Truth Social второй год подряд терпит убытки. Потери уже превысили 70 миллионов долларов. Об этом пишет NV.

Социальная медиаплатформа бывшего президента США Дональда Трампа Truth Social второй год подряд терпит убытки.
Фото: depositphotos

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Убытки компании

Запущенная в октябре 2021 года соцсеть за 2022 год, согласно отчетам компании, понесла убытки в размере $50 миллионов. Чистый объем продаж за год составляет всего $1,4 миллиона.

В этом году Truth не перестала быть убыточной. За первое полугодие компания потеряла $23 миллиона, хотя чистый объем продаж вырос до $2,3 миллиона.

Аудиторская фирма Trump Media & Technology Group отмечает, что есть значительные сомнения в способности Truth Social продолжать свою деятельность, учитывая ее финансовое состояние.

В настоящее время компания находится в процессе слияния с Digital World, созданной, как отмечено на сайте, для «объединения бизнеса с юридическим лицом в сфере финансовых технологий, технологий или медиа».

«TMTG считает, что может быть сложно привлечь дополнительные средства из-за традиционных источников финансирования при отсутствии существенного прогресса на пути завершения слияния с Digital World», — говорится в отчете TMTG, который цитирует Reuters.

Напомним

45-й президент США Дональд Трамп объявил о запуске своего приложения для социальных сетей в октябре 2021 года. Это произошло после ограничений и блокировок страниц Трампа в Twitter и Facebook.

Через несколько часов после запуска хакеры сломали соцсеть. Доступ Трампа к Twitter был разблокирован в ноябре 2022 года, спустя почти два года после блокировки

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+15
56669450
56669450
15 ноября 2023, 11:10
#
Follow the Trumpth. 😁
+
0
Я Саня
Я Саня
15 ноября 2023, 12:41
#
Нічого, пуцька буде покривати збитки стільки і скільки потрібно
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