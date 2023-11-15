За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 820 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 314 290 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 14 ноября: 820 российских оккупантов, 15 танков, 26 БПЛА и 1 самолет
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 314290 (+820) человек,
- танков — 5377 (+15) ед,
- боевых бронированных машин — 10104 (+18) ед,
- артиллерийских систем — 7647 (+58) ед,
- РСЗО — 884 (+2) ед,
- средства ПВО — 582 (+2) ед,
- самолетов / aircraft — 323 (+1) ед,
- вертолетов / helicopters — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5675 (+26),
- крылатые ракеты — 1562 (+1),
- корабли /катера — 22 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 10020 (+47) ед,
- специальная техника — 1083 (+2)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии