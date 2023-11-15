В октябре инфляция в США замедлилась до 3,2% по сравнению с 3,7% в сентябре и значительно ниже пиковых уровней, достигнутых в прошлом году. Об этом пишет Axios со ссылкой на данные Министерства труда США.
Инфляция в США в октябре замедлилась до 3,2%
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Как изменилась инфляция
При этом значительное падение вызвано эффектом высокой базы. Прирост цен между сентябрем и октябрем отсутствует.
В то же время базовая инфляция в октябре составила 4% годовых по сравнению с 4,1% в предыдущем месяце.
«В прошлом месяце цены на бензин, б/у легковые и грузовые автомобили резко упали, что способствовало замедлению инфляции.
А расходы на жилье в октябре росли гораздо медленнее — это признак того, что долгожданная экономистами дезинфляция наконец-то начала проявляться", — пишет издание.
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Также отмечается, что ФРС воздерживалась от повышения процентных ставок на двух заседаниях подряд.
При этом представители ФРС прогнозируют, что историческая кампания по повышению ставок может еще не завершиться.
«Мы знаем, что постоянный прогресс в достижении нашей 2-процентной цели не гарантирован. Инфляция дала нам несколько фальшивых сигналов», — заявил на прошлой неделе глава ФРС Джером Пауэлл.
«Если станет целесообразным дальнейшее усиление политики, мы без колебаний сделаем это», — добавил он.
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