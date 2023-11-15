Инфляция в США в октябре замедлилась до 3,2%

В октябре инфляция в США замедлилась до 3,2% по сравнению с 3,7% в сентябре и значительно ниже пиковых уровней, достигнутых в прошлом году. Об этом пишет Axios со ссылкой на данные Министерства труда США.

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Как изменилась инфляция

При этом значительное падение вызвано эффектом высокой базы. Прирост цен между сентябрем и октябрем отсутствует.

В то же время базовая инфляция в октябре составила 4% годовых по сравнению с 4,1% в предыдущем месяце.

«В прошлом месяце цены на бензин, б/у легковые и грузовые автомобили резко упали, что способствовало замедлению инфляции.

А расходы на жилье в октябре росли гораздо медленнее — это признак того, что долгожданная экономистами дезинфляция наконец-то начала проявляться", — пишет издание.

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