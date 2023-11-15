Инфляция в США в октябре замедлилась до 3,2%

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 ноября 2023, 9:39 Читати українською

Инфляция в США в октябре замедлилась до 3,2%

В октябре инфляция в США замедлилась до 3,2% по сравнению с 3,7% в сентябре и значительно ниже пиковых уровней, достигнутых в прошлом году. Об этом пишет Axios со ссылкой на данные Министерства труда США.

В октябре инфляция в США замедлилась до 3,2% по сравнению с 3,7% в сентябре и значительно ниже пиковых уровней, достигнутых в прошлом году.
Фото:depositphotos.com

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Как изменилась инфляция

При этом значительное падение вызвано эффектом высокой базы. Прирост цен между сентябрем и октябрем отсутствует.

В то же время базовая инфляция в октябре составила 4% годовых по сравнению с 4,1% в предыдущем месяце.

«В прошлом месяце цены на бензин, б/у легковые и грузовые автомобили резко упали, что способствовало замедлению инфляции.

А расходы на жилье в октябре росли гораздо медленнее — это признак того, что долгожданная экономистами дезинфляция наконец-то начала проявляться", — пишет издание.

Читайте: Booking и Nvidia снова растут: чем они удивили рынок на этот раз

Также отмечается, что ФРС воздерживалась от повышения процентных ставок на двух заседаниях подряд.

При этом представители ФРС прогнозируют, что историческая кампания по повышению ставок может еще не завершиться.

«Мы знаем, что постоянный прогресс в достижении нашей 2-процентной цели не гарантирован. Инфляция дала нам несколько фальшивых сигналов», — заявил на прошлой неделе глава ФРС Джером Пауэлл.

«Если станет целесообразным дальнейшее усиление политики, мы без колебаний сделаем это», — добавил он.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами