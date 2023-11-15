Дания перечислит в Фонд поддержки энергетики Украины грант на 7 млн евро

Дания перечислит в Фонд поддержки энергетики Украины грантовый взнос на общую сумму 7 млн евро, который будет направлен на закупку оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры, пострадавшей от российских атак. Об этом сообщило министерство энергетики Украины.

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Подробности

Как отмечается, первый транш в размере 4 млн евро будет предоставлен в ближайшее время, еще 3 млн евро поступят позже.

Дания стала первым спонсором Фонда, внеся грантовый взнос на сумму около 536 тыс. евро, который был направлен на закупку энергетического оборудования для 10 украинских энергетических компаний.

«Во время войны украинско-датское энергетическое партнерство сыграло важную роль для срочного ремонта и развития децентрализованной генерации. Мы ценим помощь правительства Дании и всего народа и уверены в углублении нашего сотрудничества для дальнейшего возобновления и модернизации украинского энергосектора», — отметил глава Минэнерго.

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Напомним

Фонд поддержки энергетики Украины был создан весной 2022 года по совместной инициативе главы Минэнерго Украины Германа Галущенко и еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.

По данным Минэнерго на начало ноября, общий объем обязательств доноров по грантовым вкладам в Фонд поддержки энергетики достиг более 322 млн евро, из которых на счет Фонда фактически перечислено 192 млн евро от 15 доноров государственного и частного секторов из разных государств, остальная сумма — анонсированные взносы, ожидаемые на счете Фонда в ближайшее время.