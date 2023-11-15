Курс НБУ: Доллар подорожал на 15 копеек

Национальный банк Украины установил на 15 ноября 2023 официальный курс гривны на уровне 36,3171 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 15 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 15 ноября установил официальный курс евро на уровне 38,93.

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 51 копейку в покупке и на 52 копейки в продаже.

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