Национальный банк Украины установил на 15 ноября 2023 официальный курс гривны на уровне 36,3171 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ понизил курс гривны на 15 копеек.
Курс НБУ: Доллар подорожал на 15 копеек
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Валютный рынок
НБУ на 15 ноября установил официальный курс евро на уровне 38,93.
К закрытию межбанка курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 51 копейку в покупке и на 52 копейки в продаже.
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