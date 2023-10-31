Национальный банк принял решение о включении четырех ломбардов в Государственный реестр финансовых учреждений и выдал им соответствующие лицензии на предоставление финансовых услуг. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Нацбанк зарегистрировал четыре новых ломбарда
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Кого включили в реестр
В госреестр включили ООО «Ай Ломбард», ООО «Ломбард «Дом Микрофинанс», ООО «Ломбард «Є гроші» и ООО «Ломбард «Кредит Юкрейн».
В то же время Нацбанк выдал этим учреждениям лицензии на предоставление средств в ссуду, в том числе на условиях финансового кредита, и на торговлю валютными ценностями.
Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 30 октября 2023 года.
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