Абанк подарил 1 000 000 грн клиенту — участнику программы єВідновлення, потерявшему жилье в начале войны

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

31 октября 2023, 10:45 Читати українською

Абанк подарил 1 000 000 грн клиенту — участнику программы єВідновлення, потерявшему жилье в начале войны

20.10.2023 Абанк провел уникальный розыгрыш 1 000 000 грн среди клиентов, оформивших карту єВідновлення и получивших денежную выплату от государства. Клиенты, принявшие участие в розыгрыше — украинцы, чье имущество было повреждено во время полномасштабного вторжения.

Абанк сразу поддержал государственную инициативу єВідновлення, чтобы помочь клиентам подать заявку на компенсацию, и стал вторым банком по количеству выданных карт — 146 тыс.

Уникальность розыгрыша в том, что он был проведен во время Ежеквартального совещания в Абанке. Розыгрыш проводили Председатель правления Банка Кандауров Юрий Васильевич и руководитель направления «Кредитные карты» Зайченко Евгений Сергеевич, а присутствовали сотрудники банка, которые сразу поздравили победителя.

«Этой инициативой мы хотели поддержать наших клиентов, пострадавших от военных действий. Во время войны трудно оценить, насколько морально и материально сложно гражданам, которым повредили жилье, поэтому 1 млн грн должен быть значительным подспорьем для ремонта или покупки нового жилья. Мы рады, что смогли помочь именно тому клиенту, который в этом нуждался», — поделился Председатель правления Банка Кандауров Юрий Васильевич.

26.10.2023г. в киевском отделении Абанка был вручен чек и зачислен денежный выигрыш в размере 1 000 000 грн победителю Владимиру Литвину.

По рассказу победителя, дом, в котором жил Владимир с семьей, был новый, прошло всего три года с момента их заселения. В сторону области, где проживал Владимир, были запущены «Грады», снаряд попал прямо в дом. Полностью разрушены крыша, стена дома, значительные разрушения внутри.

«Деньги от государства и выигрыш в Абанке планируем потратить на восстановление нашего дома и… подарок для жены купим, у нее вскоре день рождения, выберем то, что она хочет» — признается Владимир.

Владимир поблагодарил Абанк за помощь, которая сегодня стала действительно бесценной для его семьи. Видео с приветствием и зачислением средств клиенту можно просмотреть по ссылке.

Об Абанке

Абанк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами банка пользуется более 3,1 млн клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель банка — предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, наши отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту. За новостями Абанка следите на официальных страницах Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 октября 2023, 11:39
#
Осталось уточнить самую малость — что там с НДФЛ
у того подарка в один миллион гривен…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами