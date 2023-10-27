Не хотят платить: НБУ потребовал от банков выполнять обязательства по своим гарантиям клиентам

Нацбанк потребовал от подопечных платить по банковским гарантиям, согласно своим договорам и обязательствам. Для этого регулятор направил специальное письмо по банковской системе № 24−0006/78915.

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В нем говорится, что банки не всегда платят по своим гарантиям, что негативно сказывается на рынке.

«По результатам осуществления безвыездного банковского надзора установлены факты относительно ненадлежащего отражения в учете банковских гарантий и/или не исполнения отдельными банками-гарантами своих обязательств перед бенефициарами, что отрицательно влияет на адекватность оценки рисков, присущих деятельности банка и может свидетельствовать о наличии недостатков в функционировании системы управления рисками банка», — отмечается в информации регулятора.

И уточняется, что отказы платить по гарантиям часто пытаются оправдать форс-мажорами (обстоятельствами непреодолимой силы) во время действия военного положения. Однако в своем письме Национальный банк подчеркнул, что такой подход недопустим.

Банки обязаны платить по предоставленным клиентам гарантиям даже во время войны и даже в случае возникновения форс-мажора. Если, скажем, предприятие пострадало от обстрела и не может выполнить заказ.

Механизм такой: если клиент, купивший банковскую гарантию, не может выполнить свои обязательства перед партнером, то это делает за него банк (согласно гарантии) — расплачивается по гарантии даже в случае возникновения форс-мажора. После чего клиент может идти в суд и доказывать свою правоту по обстоятельствам непреодолимой силы. Если суд их признает, и средства будут возвращены, то банк вернет свою оплату по гарантии.Однако это не значит, что по ней не нужно платить изначально.

«Банки-гаранты должны действовать в соответствии с требованиями законодательства Украины и обеспечить исполнение своих обязательств по предоставленной гарантией (уплатить средства), если полученное требование по гарантии оформлено надлежащим образом, и отвечает условиям гарантии (поступила на условиях и в сроки, предусмотренные гарантией», — говорится в письме НБУ № 24−0006/78915.

В банковском сообществе отметили актуальность поднятой регулятором проблемы.

«Ряд банков в последнее время развернули предоставление гарантий по обязательствам клиентов, стараясь увеличить комиссионный доход. Средняя стоимость этой услуги находится в рамках 0,5−0,8% суммы обязательства. Она пользуется спросом, поскольку гарантии нужны бизнесу для участия в разнообразных тендерах и покрытия их обязательств.

Однако все чаще возникают случаи, когда бизнес не выполняет свои обязательства и за него должны платить банки — по своим гарантиям. А когда гарантия перерастает в кредитные обязательства (когда банк платит за компанию) — то и формировать резервы под возникший долг", — объяснил «Минфину» финансовый аналитик Василий Невмержицкий.