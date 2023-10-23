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23 октября 2023, 10:48 Читати українською

Более 800 украинских предприятий переехали из-за войны. Куда релоцировался бизнес — Опендатабот

За полтора года после начала войны по состоянию на конец сентября в Украине по программе релокации в более безопасные регионы переехало 840 предприятий. Из них 667 уже работают на новом месте. Об этом говорится в данных Опендатабот.

За полтора года после начала войны по состоянию на конец сентября в Украине по программе релокации в более безопасные регионы переехало 840 предприятий.

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Куда релоцировался бизнес

По правительственной программе предприятия могут перевезти производственные мощности с территорий, приближенных или находящихся в зоне боевых действий, в шестнадцать регионов страны.

Большая часть бизнесов для нового места работы выбрала Закарпатскую и Львовскую области — по 120 и 199 компаний соответственно. В топ востребованных у предпринимателей безопасных регионов попали также Черновицкая область — 78 релокантов, и Ивано-Франковская область — 70.

А вот наименее востребованными оказались Одесская область — всего 3 бизнеса, Житомирщина — 6 компаний, и Кировоградщина — 17.

Напомним

Министерство экономики Украины с первых недель войны реализует программу по релокации украинских предприятий, находящихся на территории боевых действий. Подать заявку на переезд можно через площадки системы Прозорро.Продажи.

К программе может присоединиться любое предприятие из пострадавших от боевых действий регионов.

Релокация возможна в один из шестнадцати регионов: Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Черновицкую, Винницкую, Волынскую, Ровенскую, Кировоградскую, Черкасскую, Полтавскую, Днепропетровскую и Киевскую (за исключением Киева) области.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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