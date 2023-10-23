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23 октября 2023, 8:00 Читати українською

«Плекаємо своє»: продлен срок подачи заявок на получение поддержки для бизнеса

Финансовый сайт «Минфин» совместно с UKRSIBBANK BNP Paribas Group и Mastercard в сентябре запустил проект поддержки бизнеса в Украине «Плекаємо своє» с общим фондом 1 000 000 гривен. Благодаря проекту, предприниматели могут получить финансовую поддержку для развития собственного дела, релокации или других целей, связанных с непосредственной деятельностью бизнеса.

Финансовый сайт «Минфин» совместно с UKRSIBBANK BNP Paribas Group и Mastercard в сентябре запустил проект поддержки бизнеса в Украине «Плекаємо своє» с общим фондом 1 000 000 гривен.

Чтобы больше участников присоединились к проекту и получили возможность получить финансовую поддержку, срок подачи заявок для участия в проекте продлен до 27 ноября 2023 года.

Финальная церемония награждения победителей состоится 21 декабря 2023 года. Категории и критерии для участия в проекте остаются без изменений.

Основная цель проекта

Целью проекта является поддержка тех предпринимателей, которые работают ради победы Украины в войне и держат экономический фронт: создают новые рабочие места, платят налоги, помогают одолевать последствия войны и предлагают социально важные товары или услуги.

«Сегодня украинские предприниматели — это настоящие герои. Каждый день они одолевают разные вызовы, связанные с поиском новых рынков и специалистов, релокацией, масштабированием бизнеса и дальнейшим развитием. Их стремление поддерживать своих работников и общину, двигать экономику страны и работать ради победы поражают. Поэтому как надежный финансовый партнер UKRSIBBANK поддержал проект „Плекаємо своє“. Это наш вклад в развитие устойчивой бизнес-среды в Украине», — отметил Андрей Кашперук, заместитель Председателя правления по розничному бизнесу UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Все новые клиенты UKRSIBBANK — юридические лица среднего и малого бизнеса, которые будут участвовать в проекте «Плекаємо своє» и откроют в банке один из счетов для ведения собственного дела, «Эконом» или «Безлимитный», получат бесплатное обслуживание соответствующего счета сроком до одного года. В то же время, если такой участник акции также откроет пакетное обслуживание для собственных нужд — All Inclusive De Luxe, то также сможет бесплатно пользоваться преимуществами Premium обслуживания в международном банке — такая возможность доступна только одному представителю компании-участнику проекта.

Условия для участия в проекте

1. Участие в проекте принимают граждане Украины, являющиеся учредителями (участниками) юридических лиц, зарегистрированных и действующих на территории Украины. Чтобы подать заявку на участие в проекте, участники заполняют анкету и предоставляют необходимую информацию о деятельности компании.

Лица, осуществляющие свою хозяйственную деятельность как ФОП, не участвуют в проекте.

2. Участник и юридическое лицо никак не сотрудничают с россией и республикой беларусь с 24 февраля 2022 года.

3. Юридическое лицо, на которое подается заявка, официально зарегистрировано в Украине более года на момент подачи заявки.

4. Юридическое лицо относится к одному из вариантов:

  • микропредприятие (годовой доход не превышает сумму 10 млн. грн.);

  • малое предприятие (годовой доход 10−100 млн грн);

  • среднее предприятие (годовой доход 100−400 млн грн).

5. Юридическое лицо имеет активную операционную деятельность в течение последнего календарного года.

6. Юридическое лицо не имеет открытых судебных дел о банкротстве, задолженности перед бюджетом, задолженностей по кредитам в банковских учреждениях Украины более 90 дней.

Категории для участия в проекте

Реальный экономический тыл. Эта категория включает юридические лица, создающие товары или услуги, которые в условиях войны помогают ВСУ, ветеранам и/или людям, пострадавшим в результате военных действий.

Ветеранская сила. В эту категорию входят юридические лица, основанные ветеранами или где официально работают ветераны российско-украинской войны, АТО, ССО (минимум 1 трудоустроен для микро/малого предприятия, от 3 для среднего предприятия).

Поддержка развития. Эта категория включает компании, которые релоцировались в Украине или нуждаются в поддержке для релокации/масштабирования бизнеса, чтобы в дальнейшем работать в Украине.

Согласно условиям проекта, для этих категорий предприниматели сами посылают заявки на получение финансовой поддержки в рамках условий проекта. Жюри выберет по 1 победителю в 3 категориях из числа претендентов.

Бонусная категория. Для этой категории жюри выберет из полученных анкет 37 компаний по одному или нескольким критериям:

  • Участник создает товары / услуги, которые важны для отдельных групп людей (детей, людей с инвалидностью, внутренне перемещенных лиц, предпринимателей и т. п.);

  • Участник имеет проактивную позицию и/или на волонтерских началах помогает пострадавшим от войны;

  • Участник аргументирует потребность в финансовой поддержке для определенных целей, что в свою очередь будет способствовать улучшению производства или налаживанию новых бизнес-процессов.

Победителя Бонусной категории определят во время церемонии награждения рандомным путем среди финалистов, которых выберет жюри.

Ознакомиться с деталями проекта и подать заявку на участие можно по ссылке.

Источник: Минфин
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