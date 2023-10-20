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20 октября 2023, 18:03 Читати українською

Скидка на коммуналку и бесплатное лечение: какие льготы предусмотрены для УБД в 2023 году

Статус участника боевых действий (УБД) получают украинские военнослужащие, участвовавшие в обороне Украины и в защите безопасности населения и интересов государства в связи с вторжением в рф. Факты ICTV рассказали, какие льготы предусмотрены для лиц со статусом УБД и как их оформить в 2023 году.

Статус участника боевых действий (УБД) получают украинские военнослужащие, участвовавшие в обороне Украины и в защите безопасности населения и интересов государства в связи с вторжением в рф.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Специалисты Безвозмездной правовой помощи отмечают, что в настоящее время ряд нормативно-правовых актов, регулирующих данную тему, но главным среди них является Закон Украины О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты.

Статья 12 этого закона устанавливает множество льгот для участников боевых действий.

Льготы на коммунальные услуги

  • 75-процентная скидка платы за пользование жильем;
  • 75-процентная скидка платы за пользование коммунальными услугами.

Площадь жилья, на которую предоставляется скидка, при расчете платы за отопление составляет 21 кв. м отапливаемой площади на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку платы, и дополнительно 10,5 кв. м на семью.

А для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, предоставляется 75-процентная скидка за пользование газом для отопления жилья на двойной размер нормативной отопительной площади (42 кв. м на каждого человека, имеющего право на скидку платы, и 21 кв. м на семью).

Первоочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и первоочередной отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт домов и квартир.

Лица, получившие ранения (контузию или увечье при участии в боевых действиях) обеспечиваются жилой площадью в срок на два года после становления на квартирный учет.

Участник боевых действий может получить ссуду на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных зданий, дачных домов с погашением его в течение 10 лет, начиная с пятого года после окончания строительства.

Первоочередное право на вступление в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок для транспортных средств и их техническое обслуживание, садоводческих обществ.

Также УБД имеют льготы на внеочередное пользование всеми услугами связи и внеочередную установку на льготных условиях квартирных телефонов (оплата в размере 20% от тарифов стоимости основных и 50% дополнительных работ). Абонементная плата за использование телефона устанавливается в размере 50% от утвержденных тарифов.

Медицинские льготы

Лица со статусом УБД имеют право на:

  • безвозмездное получение лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;
  • первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);
  • безвозмездное обеспечение санаторно-курортным лечением или получение компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения;
  • пользование после выхода на пенсию (независимо от времени выхода на пенсию) или смены места работы поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены за предыдущим местом работы;
  • ежегодное медицинское обследование и диспансеризацию с привлечением необходимых специалистов;
  • первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередную госпитализацию.

Льготы на проезд

Также УБД могут получить:

  • 75% скидки стоимости топлива, в том числе жидкого, в пределах норм, установленных для продажи населению, для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;
  • бесплатный проезд по всем видам городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонных, внутри- и межобластных независимо от расстояния и места жительства при наличии удостоверения установленного образца, а в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда ― также электронного билета, выдаваемого на безвозмездной основе;
  • бесплатный проезд один раз в два года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом, независимо от наличия железнодорожного сообщения или проезд один раз в год (туда и обратно) указанными видами транспорта с 50% скидкой.

Прочие льготы

Лицо, являющееся участником боевых действий, получает пособие по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов средней заработной платы независимо от стажа работы.

Также УБД имеют право использовать очередной ежегодный отпуск в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в году.

Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда и трудоустройстве в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации.

Внеочередное обслуживание учреждениями и учреждениями, предоставляющими социальные услуги по уходу. В случае невозможности осуществления такого обслуживания учреждениями социальной защиты населения возмещаются расходы, связанные с уходом за ветераном войны, в порядке и размерах, установленных действующим законодательством.

Участникам боевых действий на территории других государств предоставляется преимущественное право на поступление в заведения высшего, профессионального высшего образования, право на внеконкурсное поступление в заведения профессионального (профессионально-технического) образования и на курсы для получения соответствующих профессий.

Также государство обеспечивает детей участников боевых действий государственной целевой поддержкой для получения профессионального, профессионального высшего и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Льготы для получения образования предоставляются в виде:

  • полной или частичной оплаты обучения за счет средств государственного и местных бюджетов;
  • льготных долгосрочных кредитов для получения образования;
  • социальной стипендии;
  • безвозмездного обеспечения учебниками;
  • безвозмездного доступа к сети Интернет, систем баз данных в учебных заведениях;
  • безвозмездного проживания в общежитии;
  • других мер, утвержденных Кабинетом министров Украины.

Как УБД получить льготы

Для получения соответствующих льгот человек должен обладать уже оформленным статусом участника боевых действий. Далее следует обратиться в пенсионный фонд Украины, независимо от места их регистрации, и написать заявления:

  • заявление о внесении лица в ЕГАРП (Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы);
  • заявление об установлении льготы.

Эти заявления можно подать:

  • в любой сервисный центр Пенсионного фонда по Украине (перечень действующих сервисных центров);
  • отправить по почте;
  • через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
  • через приложение Действие (при наличии Дия. Подпись).
  • После оформления Вы получите льготы на жилищно-коммунальные услуги.

Чтобы получить льготы на твердое топливо или сжиженный газ в монетизированной форме, нужно подать сведения в Пенсионный фонд о банковском учреждении, куда вы хотите, чтобы перечислялись средства или выплата осуществляется через отделение почтовой связи.

Источник: Минфин
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