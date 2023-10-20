Сообщество финансовых исследований мира приостановило членство рф

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 октября 2023, 12:35 Читати українською

Сообщество финансовых исследований мира приостановило членство рф

россию отстранили от участия в Эгмонтской группе подразделений финансовой разведки. Группа объединяет разведывательные подразделения со всего мира для сотрудничества и обмена информацией об отмывании денег, финансировании терроризма и других связанных с ними преступлений. Об этом сообщает Bloomberg.

россию отстранили от участия в Эгмонтской группе подразделений финансовой разведки.
Фото: ti-ukraine.org

Читайтестраницу «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Группа объединяет более 160 разведывательных подразделений по всему миру. Приостановка, согласованная в среду, означает, что доступ россии к этой информации будет ограничен», — отмечает агентство со ссылкой на источники.

Эгмонтская группа также помогает внедрять политику борьбы с отмыванием денег, разработанную Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), которая базируется в Париже и устанавливает глобальные стандарты борьбы с «грязными» деньгами, а также Советом Безопасности ООН и министрами финансов стран «Великой двадцатки».

россия была исключена из FATF после ее вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Как ранее сообщало агентство, Кремль активно лоббировал сохранение своего членства в Эгмонтской группе и блокирование усилий по применению дальнейших санкций против россии в рамках FATF.

Эти усилия включали попытки заручиться поддержкой Китая, предупреждение таких друзей как Индия о последствиях финансовой изоляции для двусторонних торговых связей и попытках присоединиться к региональному органу по борьбе с отмыванием грязных денег в Африке.

Впоследствии Эгмонтская группа официально подтвердила отстранение россии.

Как независимая, аполитичная организация, Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки подчеркивает важность международного сотрудничества и развития синергии с международными партнерами для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Эгмонтская группа остается глубоко озабоченной разрушительными последствиями нынешней российской военной агрессии против Украины", — говорится в заявлении.

«Доверие серьезно подорвано из-за позиции Росфинмониторинга по действиям и политике своего правительства, а также избранные им способы коммуникации. Для сохранения репутации Эгмонтской группы в мировом пространстве группа решила приостановить членство Росфинмониторинга на время, необходимое для защиты интересов Эгмонтской группы и обеспечения достижения ее целей», — добавили в учреждении.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами