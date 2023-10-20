Сообщество финансовых исследований мира приостановило членство рф

россию отстранили от участия в Эгмонтской группе подразделений финансовой разведки. Группа объединяет разведывательные подразделения со всего мира для сотрудничества и обмена информацией об отмывании денег, финансировании терроризма и других связанных с ними преступлений. Об этом сообщает Bloomberg.

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«Группа объединяет более 160 разведывательных подразделений по всему миру. Приостановка, согласованная в среду, означает, что доступ россии к этой информации будет ограничен», — отмечает агентство со ссылкой на источники.

Эгмонтская группа также помогает внедрять политику борьбы с отмыванием денег, разработанную Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), которая базируется в Париже и устанавливает глобальные стандарты борьбы с «грязными» деньгами, а также Советом Безопасности ООН и министрами финансов стран «Великой двадцатки».

россия была исключена из FATF после ее вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Как ранее сообщало агентство, Кремль активно лоббировал сохранение своего членства в Эгмонтской группе и блокирование усилий по применению дальнейших санкций против россии в рамках FATF.

Эти усилия включали попытки заручиться поддержкой Китая, предупреждение таких друзей как Индия о последствиях финансовой изоляции для двусторонних торговых связей и попытках присоединиться к региональному органу по борьбе с отмыванием грязных денег в Африке.

Впоследствии Эгмонтская группа официально подтвердила отстранение россии.

Как независимая, аполитичная организация, Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки подчеркивает важность международного сотрудничества и развития синергии с международными партнерами для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Эгмонтская группа остается глубоко озабоченной разрушительными последствиями нынешней российской военной агрессии против Украины", — говорится в заявлении.

«Доверие серьезно подорвано из-за позиции Росфинмониторинга по действиям и политике своего правительства, а также избранные им способы коммуникации. Для сохранения репутации Эгмонтской группы в мировом пространстве группа решила приостановить членство Росфинмониторинга на время, необходимое для защиты интересов Эгмонтской группы и обеспечения достижения ее целей», — добавили в учреждении.