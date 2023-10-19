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19 октября 2023, 13:11 Читати українською

С начала года Госфинмониторинг выявил подозрительных операций более чем на 85 миллиардов

В рамках противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, за девять месяцев 2023 года в правоохранительные органы переданы данные о финансовых операциях на общую сумму 85,3 млрд грн. Об этом сообщает Государственная служба финансового мониторинга.

В рамках противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, за девять месяцев 2023 года в правоохранительные органы переданы данные о финансовых операциях на общую сумму 85,3 млрд грн.
Фото: НБУ

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«За 9 месяцев 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 870 материалов (477 обобщенных и 393 дополнительных). В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 85,3 млрд грн», — говорится в сообщении.

Кроме того, Госфинмониторинг остановил финансовые операции и заблокировал средства на 3,6 млрд грн.

Ведомство указывает, что в настоящее время его работа сосредоточена на выявлении финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны рф и рб против Украины. Так, за девять месяцев в правоохранительные органы направлено 207 таких материалов.

Источник: Минфин
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