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17 октября 2023, 18:10 Читати українською

Украине после войны нужна будет поддержка партнеров еще пять-десять лет — Марченко

Международные партнеры Украины, пообещавшие обеспечивать внешнюю финансовую поддержку Украины в условиях противостояния российской агрессии, не планируют отказываться от своих обязательств. Такое убеждение в интервью Укринформу выразил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Международные партнеры Украины, пообещавшие обеспечивать внешнюю финансовую поддержку Украины в условиях противостояния российской агрессии, не планируют отказываться от своих обязательств.
Фото: depositphotos

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«Да, партнеры готовы выполнять те обязательства, которые они взяли на себя, когда мы готовили программу „Механизм расширенного финансирования“ (Extended Fund Facility, EFF — ред.) совместно с Международным валютным фондом», — отметил министр.

Он подчеркнул, что международные партнеры пообещали поддерживать Украину по крайней мере в течение четырехлетнего периода действия программы.

«И ни одна из подписавшихся под этими обязательствами стран не собирается их пересматривать», — подчеркнул Марченко.

Кроме того, он отметил, что Украина получает «достаточные заверения» от США и стран Европы об их готовности продолжать помощь Украине «столько, сколько это будет необходимо нам».

Министр также выразил мнение, что украинская экономика будет полагаться на поддержку партнеров еще долго.

«Единственный реальный способ уменьшить зависимость от внешней поддержки в нашей ситуации — это увеличение ВВП в долгосрочной перспективе, то есть речь идет об увеличении объема внутреннего рынка и, соответственно, росте базы, с которой собираются налоги. Но это — вопрос долгосрочной перспективы, он не решается мгновенно», — отметил он.

И даже если война закончится уже завтра, Украина все равно потребует вливаний извне и реализации пяти- или даже десятилетней программы, чтобы минимизировать зависимость от поддержки партнеров.

Напомним

9−15 октября в Марракеше, Марокко состоялось Годовое собрание МВФ и Всемирного банка, куда съехались представители более 190 стран и международных финансовых институций.

Для Украины форум стал возможностью напрямую обсудить с партнерами, как лучше обеспечить противодействие агрессору, сохранить украинскую экономику, провести реформы и способствовать восстановлению страны.

Источник: Минфин
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