Японская технологическая корпорация Fujitsu начала процесс ликвидации юридического лица в россии. Об этом пишет российское издание «РБК».
Японская Fujitsu ликвидирует российскую «дочку»
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По данным российского реестра, запись о ликвидации местного ООО «Фуджитса Технолоджи Солюшнз» появилась в августе, в компании уже назначили ликвидатора.
Агентство указывает, что российское подразделение Fujitsu будет окончательно ликвидировано в августе 2024 года.
Компания приостановила поставки своей продукции в россию и предоставление услуг в ней сразу после начала вторжения россии в Украину, однако о полном выходе с российского рынка она публично не заявляла.
Источник: Минфин
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