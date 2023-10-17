Японская Fujitsu ликвидирует российскую «дочку»

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По данным российского реестра, запись о ликвидации местного ООО «Фуджитса Технолоджи Солюшнз» появилась в августе, в компании уже назначили ликвидатора.

Агентство указывает, что российское подразделение Fujitsu будет окончательно ликвидировано в августе 2024 года.

Компания приостановила поставки своей продукции в россию и предоставление услуг в ней сразу после начала вторжения россии в Украину, однако о полном выходе с российского рынка она публично не заявляла.