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17 октября 2023, 14:33 Читати українською

ТОП-3 банковских продуктов и услуг для ФЛП от ПУМБ

Современный бизнес требует гибкости и адаптации к изменениям. Предприниматели, быстро реагирующие и своевременно внедряющие новые продукты и технологии, могут эффективно вести дела в любых условиях.

За последние полтора года банки усердно работали над тем, чтобы их услуги соответствовали требованиям самого многочисленного сегмента — ФЛП, заботясь не только об их времени, но и о безопасности.

Облегчить ведение бизнеса в турбулентные времена одним из первых предложил ПУМБ. На примере крупнейшего украинского коммерческого банка рассмотрим ТОП-3 дистанционные услуги, которые точно заслуживают внимания ФЛП.

«всеБІЗНЕС»: крупные кредиты для ФЛП просто и онлайн

Проблемой № 1 для многих предпринимателей стала нехватка оборотных средств. Банк ПУМБ вовремя предложил онлайн-кредит «всеБІЗНЕС», который позволяет физическим лицам-предпринимателям получить займ до 750 тысяч гривен полностью дистанционно. Средства могут быть использованы на любые нужды бизнеса: выплату заработной платы сотрудникам, расчеты с поставщиками товаров или услуг, приобретение оборудования и даже расширение собственного дела. Что важно, получить онлайн-кредит может даже новосозданный ФЛП, независимо от даты регистрации бизнеса.

Процесс подачи заявки и получения решения о согласовании кредита очень простой, так как всё, что нужно сделать — это заполнить короткую анкету на сайте ПУМБ. После согласования кредита и подписания онлайн-договора средства поступят на счет в течение нескольких минут и будут сразу доступны к использованию.

Сервис SMART ОПЛАТА: онлайн-платежи «из рук в руки»

Один из ключевых факторов, который помогает предпринимателям успешно справляться с вызовами времени, это возможность предоставлять клиентам различные способы расчетов, включая безналичные. Таким образом, еще одним шагом вперед стал сервис SMART ОПЛАТА от ПУМБ, который позволяет ФЛП принимать платежи путем сканирования клиентами QR-кода с помощью смартфона. Сервис оказался незаменимым во времена перебоев с электроснабжением, так как для выставления счета нужен всего лишь телефон или распечатанные QR-коды, которые можно заранее разместить в торговом помещении. Следует отметить, что и принимать платежи так гораздо безопаснее.

SMART ОПЛАТА подключается удаленно и очень быстро.

Виртуальная карта: открывай онлайн

Доступ к современным инструментам финансового управления — очень важен. Поэтому ПУМБ, не теряя времени, предложил предпринимателям еще одну дистанционную опцию — виртуальную карту для ФЛП, которую можно открыть в любое удобное время прямо в мобильном приложении ПУМБ Digital Business.

Виртуальная карта — это цифровой аналог обычной банковской пластиковой карты. Она существует только в электронном виде и может использоваться для проведения платежных операций в Интернете или для бесконтактных расчетов с помощью Apple Pay и Google Pay, а также снятия средств в бесконтактном банкомате.

Одно из преимуществ виртуальной карты для ФЛП в ПУМБ — возможность осуществлять Р2В переводы без комиссии, просто по ее номеру. Это чрезвычайно удобно, особенно для предпринимателей, чей бизнес связан с торговлей или предоставлением услуг. Деньги автоматически поступают на счет предприятия.

Убедиться в скорости и удобстве дистанционных продуктов банка, которые уже сегодня способны упростить ведение собственного дела, предприниматели могут здесь и сейчас. Для этого нужно всего лишь открыть счет для ФЛП в ПУМБ онлайн. За считанные минуты предприниматель получит доступ к современному интернет-банкингу ПУМБ Digital Business и сможет приступить к пользованию любым из перечисленных продуктов, а также множеством других услуг.

Предпринимательский путь всегда полон неожиданностей. Самое главное — иметь рядом правильно выбранного финансового партнера, который с глубоким пониманием относится к потребностям бизнеса и предлагает эффективные решения, учитывая основные запросы сегодняшнего дня, включая безопасность, диджитальность и скорость.

Источник: Минфин
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