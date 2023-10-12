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12 октября 2023, 13:23 Читати українською

На соцвыплаты с начала года направили 335,8 миллиарда гривен

За девять месяцев 2023 года на социальные выплаты из государственного бюджета было направлено 335,8 млрд грн, из которых 203,9 млрд грн — на пенсионные выплаты. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

За девять месяцев 2023 года на социальные выплаты из государственного бюджета было направлено 335,8 млрд грн, из которых 203,9 млрд грн — на пенсионные выплаты.
Фото: depositphotos

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«В январе-сентябре 2023 года из госбюджета на соцвыплаты было направлено 335,8 млрд грн, в том числе в сентябре — 35,3 млрд гривен», — говорится в сообщении.

Куда направили средства

По информации Минфина, 203,9 млрд грн было направлено на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефициту средств Пенсионного фонда.

На социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства — 77,3 млрд грн, в поддержку малообеспеченных семей и предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам — 33,4 млрд грн.

На социальную защиту детей и семьи — 18,2 млрд грн, на социальную защиту лиц с инвалидностью — 19 млрд грн, на оздоровление и отдых детей, нуждающихся в особом внимании — 0,1 млрд грн.

Друзья, уже два года мы делаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать ваше мнение о нашей работе.

Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию.

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Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

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0
mantis05
mantis05
12 октября 2023, 13:57
#
А говорят что Украина- бедная. Какая же она бедная, если социалку налево и направо раздаёт?
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0
TAN72
TAN72
12 октября 2023, 14:00
#
Не указано чьих денег?
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