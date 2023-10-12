За девять месяцев 2023 года на социальные выплаты из государственного бюджета было направлено 335,8 млрд грн, из которых 203,9 млрд грн — на пенсионные выплаты. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
На соцвыплаты с начала года направили 335,8 миллиарда гривен
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«В январе-сентябре 2023 года из госбюджета на соцвыплаты было направлено 335,8 млрд грн, в том числе в сентябре — 35,3 млрд гривен», — говорится в сообщении.
Куда направили средства
По информации Минфина, 203,9 млрд грн было направлено на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефициту средств Пенсионного фонда.
На социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства — 77,3 млрд грн, в поддержку малообеспеченных семей и предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам — 33,4 млрд грн.
На социальную защиту детей и семьи — 18,2 млрд грн, на социальную защиту лиц с инвалидностью — 19 млрд грн, на оздоровление и отдых детей, нуждающихся в особом внимании — 0,1 млрд грн.
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