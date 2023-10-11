Всемирный банк прогнозирует длительное сохранение высоких процентных ставок по кредитам

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Высокие пруды

«Я действительно считаю, что процентные ставки будут оставаться более длительное время, чем ожидалось», — отметил руководитель международного финансового института.

Он подчеркнул, что это может создать дополнительные сложности «как для инвестиций, так и для людей, за много лет привыкших к среде с более низкими процентными ставками».

Кроме того, Банга обратил внимание на геополитические вызовы, в частности войны и вооруженные конфликты. По его словам, это чрезвычайно усложняет задачи для центробанков стран, которые испытывают эти потрясения и пытаются смягчить последствия для национальных экономик.

Напомним

МВФ представил доклад «Перспективы мировой экономики» (WEO), в котором указал, что глобальный рост будет оставаться на уровне ниже, чем до пандемии COVID-19. МВФ также обратил внимание на негативное влияние повышенных процентных ставок по кредитам, особенно для стран с более низким уровнем дохода.

Что касается роста глобальной экономики, МВФ выразил ожидание, что этот показатель достигнет 3,5% по итогам нынешнего года и снизится на 0,6% в следующем году. Это еще больше отдаляет его от среднего исторического уровня 3,8%, существовавшего до пандемии.