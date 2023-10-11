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11 октября 2023, 12:23 Читати українською

Украинцам, приютившим переселенцев, уже выплатили более 2,2 миллиарда

В Украине с апреля 2022 года гражданам, приютившим внутренних переселенцев, выплатили более 2,2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

В Украине с апреля 2022 года гражданам, приютившим внутренних переселенцев, выплатили более 2,2 млрд грн.

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«С апреля 2022 года в рамках проекта „Прихисток“ выплачены компенсации на общую сумму более 2,2 миллиарда гривен. Эти средства были направлены на выплаты людям, которые бесплатно предоставили временное жилье внутренне перемещенным лицам», — говорится в сообщении.

По программе «Прихисток» предусмотрена компенсация в размере 450 гривен в месяц за размещение одной ВПЛ в теплый период года и 900 гривен — во время отопительного сезона.

Компенсация выплачивается за счет средств Общества Красного Креста Украины (ОККУ).

Помимо собственников жилья или их представителей компенсация может предоставляться арендаторам жилья государственной или коммунальной собственности. Таким образом, с помощью проекта «Прихисток» временное жилье получили более 3,1 миллиона ВПЛ, добавили в министерстве.

«До конца октября планируется профинансировать компенсации на общую сумму более 180 миллионов гривен за убежище переселенцев в июле-августе 2023 года. Также уже есть договоренности с ООК по продолжению программы „Убежище“ в первом полугодии 2024 года», — сообщили в Минреинтеграции.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Антон Куминов
Антон Куминов
11 октября 2023, 12:43
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А не выплатили сколько? Кучу людей продинамили
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