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10 октября 2023, 16:00 Читати українською

Гетманцев подал заявление на Кабмин в правоохранительные органы

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев обратился с заявлением в правоохранительные органы на Кабинет министров. Об этом Гетманцев заявил в Telegram.

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев обратился с заявлением в правоохранительные органы на Кабинет министров.
Фото: sluga-narodu.com

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Причина

По словам Гетманцева, причиной заявления стала задержка Кабинетом министров принятия подзаконных актов во исполнение закона, призванного ликвидировать схемы по занижению таможенной стоимости экспортных сырьевых товаров.

«Верховная Рада еще в феврале этого года приняла закон № 2957-ІХ, призванный сделать невозможными схемы по занижению таможенной стоимости сырьевых товаров (например, металлолома, семян подсолнечника и т. п.), которые экспортируются из Украины, и уменьшения размера подлежащей уплате вывозной пошлины. «В то же время прошло уже семь месяцев со дня введения закона в действие, а «воз и ныне там»», — написал он.

Гетманцев уточнил, что по согласованию с Минэкономики, ответственным за принятие подзаконных актов, было определено, что закон будет введен в действие только с первого числа второго месяца, следующего за месяцем вступления в силу, для того, чтобы правительство успело разработать соответствующие подзаконные акты.

«У каждой проблемы есть фамилия. Поэтому хочу спросить у уважаемых чиновников, кто конкретно понесет уголовную ответственность за нанесенный ущерб государству в войну и возместит их? Обращаюсь с заявлением в милицию», — добавил Гетманцев.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Mr Bungle
Mr Bungle
10 октября 2023, 16:17
#
Уважуха, в первый раз
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