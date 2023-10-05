Рада упростила процедуру списания военного имущества

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект № 10039 об упрощении процедуры списания военного имущества. Об этом сообщил народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

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«За» проголосовали 309 народных депутатов.

Согласно закону, командиры воинских частей могут списывать военное имущество (кроме оружия) стоимостью до 100 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1,7 млн грн) по упрощенной процедуре.

Списание будет производиться приказом командира по представлению комиссии.

«Это все необходимо из-за разрушения и повреждения имущества в результате боевых действий», — отметил Гончаренко.

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