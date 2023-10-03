Сегодня об электронных версиях национальных валют все чаще и чаще говорят во всем мире. Можно предположить, что это явный признак начала эры цифровых финансов. Игорь Висьтак рассказывает, что Украина также не осталась в стороне от подобной мировой тенденции. Что же такое цифровая гривна?

Цифровая гривна (Digital Hryvnia) — представляет собой электронную форму национальной валюты, то есть гривны (UAH), и создана Нацбанком с использованием блокчейн-технологии. Основная цель ее внедрения — улучшить эффективность финансовых операций, обеспечить прозрачность и снизить издержки платежных систем.

Игорь Висьтак называет такие основные особенности внедрения цифровой гривны:

Блокчейн-технология. Цифровая гривна строится на блокчейне, что делает ее транзакции более надежными и расширяет возможности их отслеживания.

Доступность. Цифровую гривну можно будет использовать через специальные мобильные приложения и электронные кошельки, что облегчит доступность для людей.

Цифровую гривну можно будет использовать через специальные мобильные приложения и электронные кошельки, что облегчит доступность для людей. Прозрачность. Блокчейн-технология обеспечивает прозрачность всех транзакций, что может помочь предотвратить коррупцию и финансовые мошенничества.

Блокчейн-технология обеспечивает прозрачность всех транзакций, что может помочь предотвратить коррупцию и финансовые мошенничества. Микроплатежи. Цифровая гривна может поддерживать микроплатежи и создавать более удобные условия для онлайн-покупок.

Цифровая гривна может поддерживать микроплатежи и создавать более удобные условия для онлайн-покупок. Безопасность. Блокчейн направлен на защиту надежности данных и транзакций.

Цифровая гривна представляет собой одну из попыток современного центрального банка Украины использовать технологические инновации для улучшения финансовых услуг, сделать их более доступными и эффективными для населения.

Е-гривна Украины: цифровое будущее национальной валюты — Игорь Висьтак

По сведению финансовых аналитиков международных денежных рынков, Украина активно продвигается в направлении внедрения цифровой национальной валюты. Как бы удивительно это не выглядело, но в рамках процесса цифровизации нацвалюты в этой стране было сделано значительно больше шагов, чем в некоторых других, таких как США или государства Евросоюза.

Цифровая гривна вполне может стать реальностью в Украине. Национальный банк уже успешно завершил пилотный проект под названием «Е-гривна», который реализовали в 2021 году. Игорь Висьтак отмечает, что он был направлен на исследование возможностей внедрения цифровой национальной валюты и выявление проблем в этом процессе. Он предполагает, что в случае успешного запуска, электронная гривна будет дополнять две уже существующие формы украинской валюты: наличную и безналичную. И это станет значительным шагом в направлении усовершенствования финансовой инфраструктуры страны и адаптации к современным цифровым технологиям.

В конце прошлого года Нацбанк Украины представил новую концепцию е-гривны — цифрового аналога национальной гривны, в безналичной и наличной формах. Е-гривну смогут использовать как физические, так и юридические лица, а также госорганы, банки и другие финучреждения.

Как сообщает Игорь Висьтак, на данный момент разрабатываются несколько сценариев использования цифровой гривны:

Е-гривна для безналичных розничных платежей с функцией «программированных» средств, которая позволяет производить целевые соцвыплаты, а также сокращать расходы государства на управление и контроль назначения средств. Е-гривна для операций с виртуальными активами. Е-гривна для международных платежей, что обеспечит более быстрые, экономичные и прозрачные транзакции.

Эксперт уточняет, что е-гривна будет аналогом фиатной гривны на блокчейн-технологии, выпуск и регулирование которой осуществляется Национальным банком. Курс электронной украинской валюты будет стабильным, где одна единица цифровой гривны будет эквивалентна одной традиционной гривне. Электронными средствами можно будет расплачиваться за товары, услуги, проводить безналичные расчеты и переводы. Доступ к е-гривне будет обеспечен круглосуточно. При совершении покупок средства будут переводиться непосредственно с одного кошелька на другой, минуя промежуточные банковские операции и комиссии. Эти правила должны действовать как для потребителей, так и для продавцов. Для удобства е-кошелек с гривнами будет находиться в приложении «Дія». Оплатить электронными деньгами можно будет при помощи смартфона и QR-кода.

Е-гривна: новые возможности в финтех Украины — Игорь Висьтак

Благодаря е-гривне государство сможет осуществлять выплаты непосредственно людям, в обход традиционных банков и посредников. Это приведет к сокращению расходов, так как транзакции не будут включать в себя банковские комиссии, а процесс выпуска е-денег не потребует затрат на изготовление и транспортировку наличных средств.

Игорь Висьтак отмечает, что с внедрением е-гривны государство сможет проводить различные финансовые операции более эффективно и экономично. Электронные транзакции будут обеспечивать прозрачность и оперативность в расчетах, а также позволят вести учет и мониторинг финансовых операций в режиме реального времени.

Кроме того, эксперт обращает внимание на то, что е-гривна предоставляет государству и регулятору ряд важных преимуществ:

Прозрачность транзакций. Е-гривна позволяет отслеживать происхождение входящих и исходящих платежей, что делает финансовые операции более прозрачными и доступными для анализа с помощью систем финансового мониторинга. Это способствует борьбе с финансовыми мошенничествами и незаконными финоперациями.

Е-гривна позволяет отслеживать происхождение входящих и исходящих платежей, что делает финансовые операции более прозрачными и доступными для анализа с помощью систем финансового мониторинга. Это способствует борьбе с финансовыми мошенничествами и незаконными финоперациями. Управление финансовой помощью. Государство может программировать и направлять свои целевые финансовые средства физлицам и бизнесу. Это позволяет более эффективно использовать ресурсы страны и обеспечивать целевую поддержку.

Государство может программировать и направлять свои целевые финансовые средства физлицам и бизнесу. Это позволяет более эффективно использовать ресурсы страны и обеспечивать целевую поддержку. Сбор данных и макроэкономическая статистика. В режиме реального времени собираются данные о движении валюты, что позволяет формировать макроэкономическую статистику и анализировать текущее состояние экономики.

С точки зрения пользователей, специалист выделяет следующие преимущества е-гривны:

Оперативные и доступные международные платежи. Е-гривна позволяет совершать трансграничные транзакции быстрее и с меньшими комиссиями. Эффективные сделки благодаря блокчейну и смарт-контрактам. Использование блокчейна и смарт-контрактов обеспечивает автоматизированную систему фиксации и выполнения сделок, уменьшая потребность в гарантах и посредниках.

Внедрение е-гривны, по мнению Игоря Висьтака, это важное достижение в сфере цифровых финансов, которое может способствовать повышению эффективности финсистемы Украины. Но отдельно эксперт обращает внимание на то, что создание цифровой инфраструктуры для внедрения е-гривны будет требовать значительных финансовых затрат со стороны государства, и, следовательно, от жителей страны. При этом внедрение цифровой нацвалюты не приведет к мгновенному росту экономики Украины. Этот процесс будет способствовать её цифровому развитию, увеличит конкурентоспособность и активность, сделает операции в банковской сфере более прозрачными. Такие изменения, в свою очередь, помогут в борьбе с коррупцией и снизят риски утраты средств финансовых учреждений в результате неудачных операций.