Налоговая аннулировала лицензии половины АЗС сети «Авантаж». Что случилось

Государственная налоговая служба аннулировала лицензии на розничную торговлю 53 станций сети АЗС «Авантаж». Следовательно, более половины станций сети вынуждены были закрыться. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«53 АЗС закрыты, благодаря работникам ГНС Украины, которые незаконно отменили лицензию на розничную торговлю», — сообщили в компании.

В «Авантаже» заявили, что таким образом сеть «наказывают за низкую цену».

Что случилось

Глава налогового комитета Совета Даниил Гетманцев пояснил, что действия ГНС были направлены на обеспечение полноты уплаты налогов сетью в войну.

По его словам, как причину такого «дерзкого» требования сеть не долго думая придумала то, что ей не дают продавать дешевое топливо.

Также депутат посоветовал «задуматься» над налоговым поведением во время войны соседям сети АЗС «Авантаж» по графику экспертов рынка.

Издание enkorr объяснило, что имеется в виду рейтинг сетей АЗС, созданный на основе исследования уровня уплаты операционных налогов в апреле-июне 2023 г. сетями АЗС от Консалтинговой группы «А-95».

Согласно исследованию уровня уплаты операционных налогов в апреле-июне 2023 г. сетями АЗС, «Авантаж» стал «лидером с конца» с показателем налоговой нагрузки на один литр проданного горючего минус 40 копеек.

Минимальные показатели были характерны для сети и в 2022 году.

По состоянию на 1 июля сеть «Авантаж» насчитывала 101 станцию.