Новая почта открыла первое отделение в Гамбурге

Первое отделение в Гамбурге и третье отделение Nova Post в Германии. Теперь украинцы в Гамбурге и окрестных населенных пунктах могут отправлять вещи домой и быстро получать посылки из Украины, говорится в сообщении компании.

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Где находится отделение

Отделение расположено по адресу: г. Гамбург, Hammerbrookstraße 73, 20097.

В нем можно отправлять и получать документы, посылки и грузы до 100 кг с понедельника по субботу. Срок доставки в Украину — от 5 дней.

«Мы быстро развиваем собственную сеть отделений в Германии. До конца года мы откроем еще 17 отделений в Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Кельне, Дюссельдорфе, Дрездене и т. д. Кроме того, в ближайшее время мы планируем предоставить возможность нашим клиентам получать посылки из Украины в почтоматы и пункты выдачи в магазинах», — сказал Сергей Симонов, СЕО Nova Post в Германии.

Напомним, в Германии украинцы могут отправлять через отделение Nova Post в Берлине и заказать курьера Nova Post по любому адресу по всей стране.