За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 510 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 279080 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 1 октября: 510 российских оккупантов, 18 БПЛА и 15 танков
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 279080 (+510) человек,
- танков — 4717 (+15) ед,
- боевых бронированных машин 9000 (+9) ед,
- артиллерийских систем — 6525 (+48) ед,
- РСЗО — 801 (+3) ед,
- средства ПВО — 540 (+3) ед,
- самолетов — 316 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5061 (+18),
- крылатые ракеты — 1529 (+0),
- корабли /катера — 20 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8909 (+26) ед,
- специальная техника — 938 (+5).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии