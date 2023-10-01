В сентябре Минфин привлек почти $3 млрд грантов от международных партнеров

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 октября 2023, 10:20 Читати українською

В сентябре Минфин привлек почти $3 млрд грантов от международных партнеров

В сентябре 2023 года в государственный бюджет Украины поступило около $3 млрд внешнего финансирования. Грантовые средства, предоставляемые на невозвратных условиях, составили более 40% из общего объема финансовой помощи. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

В сентябре 2023 года в государственный бюджет Украины поступило около $3 млрд внешнего финансирования.
Фото: depositphotos

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Откуда поступали средства

Среди доноров в сентябре 2023:

  • Европейский Союз — $1,6 млрд (льготное финансирование);
  • Соединенные Штаты Америки — $1,25 млрд (грант);
  • Всемирный банк под гарантию Великобритании — $100 млн (льготное финансирование).

Средства от ЕС — восьмой транш в рамках масштабной макрофинансовой помощи (МФИ) на 2023 год. Общий объем финансирования по программе МФД составляет 18 млрд евро, из которых Украина получила уже 13,5 млрд евро. Макрофинансовая помощь предоставляется на беспрецедентно льготных условиях для Украины. Срок погашения кредита составляет 35 лет. В то же время, проценты и другие платежи за обслуживание долга вместо Украины будут компенсировать страны ЕС.

Грант от США и льготный кредит под гарантию Великобритании — часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine). Срок погашения кредита под гарантию Великобритании — 19 лет с пятилетним льготным периодом. В 2023 году Украина получила уже $9,8 млрд грантового финансирования от Соединенных Штатов и 600 млн. долларов США от Всемирного банка под гарантию Великобритании.

Читайте: 9 реформ для Украины, чтобы получать помощь: почему именно их выбрали для нас Штаты

Привлеченная международная помощь направляется на финансирование приоритетных расходов госбюджета, в частности на обеспечение социальной защиты населения, оплаты труда работников секторов образования и здравоохранения, гуманитарные нужды.

В общей сложности за 9 месяцев 2023 года Министерство финансов привлекло более $32,6 млрд внешнего финансирования на неотложные нужды госбюджета.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами