В сентябре Минфин привлек почти $3 млрд грантов от международных партнеров

В сентябре 2023 года в государственный бюджет Украины поступило около $3 млрд внешнего финансирования. Грантовые средства, предоставляемые на невозвратных условиях, составили более 40% из общего объема финансовой помощи. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Откуда поступали средства

Среди доноров в сентябре 2023:

Европейский Союз — $1,6 млрд (льготное финансирование);

Соединенные Штаты Америки — $1,25 млрд (грант);

Всемирный банк под гарантию Великобритании — $100 млн (льготное финансирование).

Средства от ЕС — восьмой транш в рамках масштабной макрофинансовой помощи (МФИ) на 2023 год. Общий объем финансирования по программе МФД составляет 18 млрд евро, из которых Украина получила уже 13,5 млрд евро. Макрофинансовая помощь предоставляется на беспрецедентно льготных условиях для Украины. Срок погашения кредита составляет 35 лет. В то же время, проценты и другие платежи за обслуживание долга вместо Украины будут компенсировать страны ЕС.

Грант от США и льготный кредит под гарантию Великобритании — часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine). Срок погашения кредита под гарантию Великобритании — 19 лет с пятилетним льготным периодом. В 2023 году Украина получила уже $9,8 млрд грантового финансирования от Соединенных Штатов и 600 млн. долларов США от Всемирного банка под гарантию Великобритании.

Читайте: 9 реформ для Украины, чтобы получать помощь: почему именно их выбрали для нас Штаты

Привлеченная международная помощь направляется на финансирование приоритетных расходов госбюджета, в частности на обеспечение социальной защиты населения, оплаты труда работников секторов образования и здравоохранения, гуманитарные нужды.