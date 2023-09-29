Слон Кредит перечислил на нужды армии 8 млн гривен

С начала полномасштабной войны в Украине компания СЛОН КРЕДИТ занимается помощью в обеспечении вооружением и средствами защиты, подразделений теробороны и ВСУ.

На нужды армии уже перечислили более 8 000 000 гривен.

Компания закупает и передает военным в горячие точки сотни единиц необходимого снаряжения, где ежедневно украинцы героически защищают родную землю.

В места боевых действий доставили бронежилеты, тактические шлемы, тепловизоры, бинокли, цифровые рации, снайперские прицелы, военную форму и многое другое, что помогает в бою и спасает сотни жизней.

Также присылают надежные средства защиты и оснащения коллегам, которые присоединились в ряды ВСУ.

Для благотворительного фонда Eventroom, который занимается эвакуацией людей на Харьковщине и Херсонщине, приобрели и передали рации, кевларовые шлемы, комплекты плитоносок и плит, детское питание, сухие пайки, питьевую воду. Помогли в ремонте благотворительным автомобилям, которые каждый день выезжали в горячие точки боевых действий.

Компания отчитывается о сборе средств на своем сайте.

На спецсчет Национального банка для поддержки ВСУ, перечислено 740 000 гривен.

Также для Православной Церкви Украинского патриархата компания перечислила 1440 000 гривен.

На эти средства священнослужители помогают переселенцам и людям, пострадавшим от военных действий в Мариуполе.

Покупают и передают гуманитарную помощь, продукты питания, средства личной гигиены, одежду, лекарства взрослым и детям.

Обустраивают помещения, предоставляют проживание для наиболее пострадавших переселенцев с территорий активных боевых действий.

Руководство и работники компании, продолжают собирать средства на помощь по различным направлениям связанных с войной. Предоставляют гуманитарную помощь и занимаются волонтерством: приобщаются к поискам в Украине и за рубежом амуниции и оборудования для нужд Вооруженных сил Украины.

СЛОН КРЕДИТ продолжает работать для обеспечения финансовой стабильности украинцев и ускорения нашей победы!