К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 19 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 28 сентября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 28 сентября
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Закрытие 28 сентября
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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38,38/38,76
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38,57/38,95
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19/19
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,61−38,20 грн. Евро покупают за 40,20 грн, а продают за 40,90 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,10−38,15, евро — 40,42−40,70 грн.
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