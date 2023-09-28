Курс валют на вечер 28 сентября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 19 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 28 сентября Закрытие 28 сентября Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 38,38/38,76 38,57/38,95 19/19

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,61−38,20 грн. Евро покупают за 40,20 грн, а продают за 40,90 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,10−38,15, евро — 40,42−40,70 грн.

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